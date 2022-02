L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya està preparant una exposició molt especial l’any vinent amb motiu del seu centenari dedicada íntegrament a fotògrafes que van formar part de l’entitat o van participar en cursos o van rebre premis entre els anys 60 i 70. El projecte de recerca l’impulsa el grup de patrimoni format per Victoria Bonet, Begoña Fernández i Francesca Portolés. Una de les fotògrafes escollides és Conxita Viñals Juan (1919-2007), mare de la ceramista Roser Raluy, qui fa molts anys es va establir a Navata.

Per donar forma a Enfocades! La presència femenina a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, cal resseguir la pista de moltes dones creadores, algunes de les quals ja han traspassat, com és el cas de Conxita Viñals. És per aquest motiu que Roser Raluy va rebre recentment la visita de l’equip de patrimoni per recollir fotografies fetes per la mare i, fins i tot, càmeres amb les quals va treballar. Raluy explica que la seva mare «era una dona que feia muntanya, teatre, esquiava, era molt activa, sobretot a través del Centre Excursionista de Catalunya». Amb el seu marit, compartien afició per l’excursionisme –ell fou el fundador del Centre Excursionista Àliga– i per la fotografia. Un cop casats, només ella va continuar fent fotografies i va rebre uns quants reconeixements en concursos impulsats per la mateixa agrupació. Segons Raluy, era molt bona fent retrats. D’entre aquests, la seva filla en destaca algunes que va fer a pescadors de l’Escala –una de les imatges és la que reproduïm– durant unes vacances estivals que encara recorda vivament. Viñals mai es va professionalitzar, però sempre va mantenir viu el caliu d’aquest art tant a escala familiar com amb els amics del seu entorn. L’exposició, on es recollirà la seva història vital, s’inaugurarà el març del 2023 a la Casa Elizalde de Barcelona i està previst que es faci una presentació prèvia a la Virreina. La idea també és editar-ne un catàleg. Raluy està convençuda que a la seva mare li hauria encantat la iniciativa.

L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es va fundar un 15 de juny de 1923 de la mà de trenta-cinc aficionats, reunits a la seu de l’Agrupació Excursionista Catalunya. Al llarg d’aquests cent anys d’història, l’entitat ha tingut socis rellevants com Francesc Català Roca, Josep Closa Miralles, Antoni Crous, Ramon Masats, Oriol Maspons, Xavier Miserachs, Pere Sender o Ricard Terré. La presència de les dones ja es va voler impulsar abans de la guerra amb la creació del Grup Feminal. Aleshores només Remei Rahola, de Cadaqués, va destacar guanyant una medalla d’argent al concurs anual de 1935. Va caldre esperar fins al 1956 en què es reprengueren cursets adreçats a dones on Conxita Viñals va participar. Aquest va ser el germen d’una excepcional generació de fotògrafes aficionades entre les quals hi havia Glòria Salas o Carme Garcia.