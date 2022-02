L’any 1981, Richard E. Leakey va fer un descobriment excepcional: les petjades més antigues d’avantpassats de l’home datades de fa tres milions set-cents cinquanta mil anys. Això certificava que els homínids ja caminaven drets aleshores i que tenien l’afany de moure’s. Per fer-ho, però, els camins eren essencials. Per entendre el component històric i de patrimoni col·lectiu que tenen aquestes vies, que no deixen de ser públiques, i per reivindicar el seu valor, l’historiador Elvis Mallorquí ha escrit el llibre Els camins històrics dins la col·lecció dels «Quaderns de la Revista de Girona».

L’interès de Mallorquí pels camins ve de molt lluny. Fa vint anys, amb l’equip del Centre d’Estudis Selvatans, van començar a estudiar el camí ral de Girona a Barcelona que passa per la plana de la Selva. En van fer un llibre el 2004. Deu anys més tard van aplegar nous articles, escrits per ell i per altres companys, sobre la xarxa de camins principals de la zona. Amb aquest nou volum, que s’ha desglossat en trenta-set capítols, ha pres el repte descomunal d’aportar tot sol una mirada global i gironina al tema, reivindicant la importància d’aquestes vies, moltes d’elles totalment oblidades. Partint de la greu manca d’estudis que hi ha sobre el tema, ha evidenciat com ni els mateixos especialistes es plantegen la seva importància tot i que «qualsevol cosa passa per un camí, des d’un exèrcit a un rei fins a un pagès», comenta Mallorquí, que admet que el més difícil és saber quan va ser important un camí o si va patir alguna transformació.

Va ser durant el segle XIX quan moltes d’aquestes vies principals van deixar de ser utilitzades en benefici d’altres de noves que «permetien moure més gent i vehicles». Així, molts d’aquests camins històrics «van quedant oblidats» mentre altres, que encara permetien connectar pobles, van sobreviure. Mallorquí reconeix que les carreteres o infraestructures han deformat moltes d’aquestes vies, també els talls que han fet pagesos per llaurar els camps mentre que altres els ha envaït el bosc. Quan això passa, l’historiador comenta que és molt difícil recuperar-los i que part del patrimoni, malauradament, es perd. En aquest darrer terme, la feina dels ajuntaments és vital i no passa pas per expropiar terrenys: «Podrien fer un inventari de camins ben fet, que inclogués la informació històrica i els estudis amb els records dels veïns més grans que els havien fet servir, un patrimoni oral que es pot perdre, també». Per Mallorquí és ben clar que la responsabilitat no és exclusiva dels consistoris, la gent també hi pot jugar un paper.

Sovint, d’aquells antics traçats només en queden ponts o hostals aixecats a prop que en feien ús els viatgers. Molts, actualment, com és el cas del camí ramader de la Jonquera a Espolla estan barrats amb filferros i tanques perquè passa per una propietat privada. Per la comarca també passaven camins històrics com la via Augusta, de la qual encara es conserven les roderes excavades al seu pas pel coll del Panissars o la via que unia el poblat ibèric d’Ullastret i la ciutat grega d’Empúries que encara es conserva i ha estat excavada. L’autor també ha unit camins per temàtiques –camins de la retirada, camins de ronda, camins de la ment– i ha tret a la llum personatges que els han usat: des de pelegrins, passant pels remences, bandolers fins als excursionistes.