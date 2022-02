És ben segur que molta gent no sap de qui li parlem quan diem el nom de Drew Pritchard, però sí que el coneixem molts dels que ens considerem afeccionats a les antiguitats i a les coses de l’ahir. Som admiradors del seu programa de documentals de gran èxit anomenat Salvage Hunters, altrament dit Maestros de la Restauración a Espanya i que s’emet en el canal televisiu DKiss.

El comerciant expert en antiguitats Drew Pritchard, amb el seu fidel ajudant i amic de la infància Tee, recorren en furgoneta el Regne Unit i diversos països europeus propers. Cerquen i adquireixen, amb un regateig previ, antiguitats i objectes curiosos que vendran per internet a tot arreu, des de la seva botiga de Conwy, al País de Gal·les, després que el seu equip de restauradors els hagin deixat a punt per a una nova vida. Durant el confinament de la pandèmia, ens varen fer molta companyia i amb el canvi de la banda de freqüència dels canals de la TDT desaparegueren del nostre aparell televisiu.

L’enyorança causada per aquesta absència va fer que els busquéssim per la xarxa, descobrint recentment que els nostres admirats protagonistes havien fet un programa de la seva visita a Catalunya. Concretament, visitaren Mercantic, a Sant Cugat del Vallès, i el Mercat dels Encants de Barcelona. Seguidament, es traslladaren a terres gironines, a l’Alt Empordà per conèixer l’univers màgic de la botiga del veterà i viatjat antiquari de gran renom Enric Serra Planes, establerta en els baixos de la casa Avinyó, en ple cor del nucli antic de Peralada, on Drew va quedar enlluernat «per la gran qualitat» de les peces exposades.

A continuació, anaren cap als magatzems que té Josep Geppo Martí Palau al polígon industrial de Figueres, on conviuen articles d’antiquari de tota la vida amb una autèntica factoria de transformació del moble vell en peces adaptades i pintades d’acord amb els gustos actuals més d’avantguarda i que són enviades en contenidors al món sencer. Va oferir a Drew una negociació oberta, sincera i divertida, fet que aquest va agrair.

Episodis com aquest demostren que el sector de les antiguitats i brocanteria es va recuperant a poc a poc després del declivi del negoci iniciat l’any 2000 i l’enfonsament total amb la crisi econòmica a partir de l’any 2008, període en el qual varen haver de tancar una gran quantitat d’establiments del ram, després d’uns esplendorosos anys vuitanta i noranta.

La crisi va afectar principalment les antiguitats de gamma mitjana en què la gran baixada de preu que patiren no va acabar d’incentivar les vendes. Situació que no ha afectat les d’alta categoria que han mantingut la demanda i els preus a l’alça.

Els qui sembla que han resistit una mica millor aquests temps de crisi són la confluència de botigues i els multiespais comercials d’antic amb artesans i restauradors de la Bisbal i el seu entorn al Baix Empordà. A més a més de l’economia, hauríem d’apuntar com a causes del declivi en la manca de la cultura de les antiguitats i els canvis de gustos en la decoració d’interiors on el minimalisme s’ha imposat.

Els propietaris joves d’habitatges petits no estan interessats en objectes del passat, generalment de mida generosa, fent prevaler la comoditat envers l’antiguitat. Aquests indicis de recuperació han vingut acompanyats de la irrupció de l’estil vintage que dona protagonisme a objectes i mobles dels anys 50-60 del segle XX, posats de moda per la sèrie de televisió americana de gran èxit Mad Men.

També amb les noves propostes eclèctiques en què es combinen art, antiguitats i peces contemporànies. Tornant a agafar el fil respecte als nostres visitants, podríem afirmar que són curiosos els britànics en general, i dignes d’admiració, ja que amb les seves nombroses iniciatives de caire industrial, educatives, idiomàtiques, musicals, esportives i altres, imposen amb gran èxit les tendències a seguir a tot el món des de fa centúries.

Esperem que Drew i Tee tornin a casa nostre, ja que segur que trobaran molts més tresors amagats dels que es varen endur. El capítol, emès en diverses versions, ha estat una bona eina promocional per a l’Empordà.