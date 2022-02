El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dissabte el “talent”, la “professionalitat” i l’” ànima” de l’equip de la pel·lícula ‘Alcarràs’ de la directora Carla Simón després que la producció hagi rebut l’Os d’Or a la Berlinale.

Aragonès ha rebut una delegació dels responsables del llargmetratge al Palau de la Generalitat. El cap del Govern ha aplaudit que el reconegut film hagi explicat els reptes de la terra “amb la nostra veu”.

“Hi ha molt bones històries, pots tenir molt bon material però necessites molt talent per arribar on s’ha arribat”, ha comentat. Per la seva banda, Simón ha reclamat comptar amb major inversions públiques en cultura i en cinema per poder “arribar lluny” i ensenyar Catalunya al món.