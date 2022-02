Quan és el Carnaval 2020 és un dels principals dubtes que sorgeixen al pensar en el calendari del primer trimestre de l’any. En aquesta ocasió, els Carnavals se celebraran principalment entre el divendres 1 i el dimarts 5 de març. Aquestes són les dates al detall:

Dijous Gras: 20 de febrer

Divendres de Carnaval: 21 de febrer

Dissabte de Carnaval: 22 de febrer

Diumenge de Carnaval: 23 de febrer

Dilluns de Carnaval: 24 de febrer

Dimarts de Carnaval: 25 de febrer

Dimecres de Cendra: 26 de febrer

Carnaval de Cadis 2020

No obstant, algunes ciutats que viuen especialment els Carnavals amplien aquestes dates. És el cas de Cadis (que celebra el seu Carnaval del 20 de febrer a l’1 de març) i de Las Palmas (que ho fa del 7 de febrer a l’1 de març), entre d’altres.

Carnavals a Catalunya

A Catalunya, els Carnavals més importants són els de Sitges (que viurà els seus dies grans el diumenge 23 de febrer, amb la Rua de la Disbauxa, i el dimarts 25, amb la Rua de l’Extermini), Vilanova i la Geltrú (amb la gran rua del Diumenge de Comparses, el 23 de febrer) i Torelló (amb el dissabte 22 de febrer com a jornada principal).

Dates a partir del calendari lunar

Les dates del Carnaval es fixen a partir de la Setmana Santa, que ve determinada pel calendari lunar. El diumenge posterior a la primera lluna plena després de l’inici de la primavera a l’hemisferi nord és el Diumenge de Pasqua (o de Resurrecció), que aquest any és el 12 d’abril.

La Setmana Santa està precedida pels 40 dies de la Quaresma, entre Dimecres de Cendra, que aquest any és el 26 de febrer, i Dijous Sant, el 9 d’abril (els diumenges no s’hi inclouen). I just abans se celebra el Carnaval.