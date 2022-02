L’Ajuntament de Figueres ha engegat una nova col·lecció editorial que permet recollir testimonis escrits de diverses èpoques, aplegar-los en un llibre i posar-ho a disposició dels lectors. Aquesta col·lecció tindrà el nom de Memòria Escrita i el primer volum que ha vist la llum és La joventut de la revolució, un conjunt d’articles de joventut del pedagog i polític Josep Pallach, la cura del qual ha estat a càrrec de l’ex-alcalde Joan Armangué.

Recentment, el mateix curador del llibre, la cap del servei de publicacions de l’Ajuntament, Camil·la Massot i el Regidor de Cultura de l’Ajuntament, Alfons Martínez, van traslladar-se fins al domicili de Teresa Jové, vídua de Josep Pallach, a Esclanyà, per fer-li lliurament d’uns exemplars d’aquesta novetat editorial. Així també, s’han fet arribar a la Fundació Josep Pallach, a Palafrugell.

El llibre, aplega 32 articles del jove Josep Pallach entre 1932 i 1937, publicats en el Setmanari Empordà Federal. És significativa la profunditat dels articles per un noi, pràcticament adolescent, i el coneixement que denota de l’actualitat no només a Catalunya sinó a nivell general.

Per al regidor de Cultura, Alfons Martínez, iniciar una nova col·lecció editorial per l’Ajuntament "és un repte en el que hi treballàvem feia temps", i poder-ho fer recuperant texts majoritàriament inèdits de Josep Pallach, que mai més han vist la llum després de la seva publicació als anys 30 del segle passat, "és una garantia de la qualitat del projecte que iniciem amb aquest primer volum".

El llibre La joventut de la revolució, ja és a les llibreries i en poques setmanes, es durà a terme la presentació a la ciutat.