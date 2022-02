El museu Can Mario de Palafrugell (Baix Empordà) estrena aquest dissabte l'exposició Localismes universals. Artistes de l'Empordà 1, en què es mostraran una vuitantena d'obres d'artistes que resideixen a l'Empordà. L'objectiu de la mostra és doble. Per una banda, "posar en valor" el talent de les obres que es creen al territori i per l'altra "fer un mapa" amb tots els creadors que hi ha a l'Empordà. Així ho ha assegurat el comissari de la mostra, Toni Álvarez, ha detallat que hi haurà 28 artistes representats en l'exposició, que podria suposar un 15% de tots els que hi ha "en poc més de 50 km". De fet, Álvarez apunta que en tot l'Empordà hi podrien residir "uns 200 creadors plàstics".

Amb un potencial artístic similar a la Toscana o la Provença, l'Empordà fa més de mig segle que s'ha convertit en un pol d'atracció per a creadors plàstics. Per posar en valor alguns dels artistes que resideixen a la zona, el museu Can Mario ha decidit dedicar-los una exposició que es partirà en dues parts. La primera d'elles es podrà veure a partir d'aquest dissabte i comptarà amb una vuitantena d'obres de 28 artistes diferents.

L'exposició arrenca amb un homenatge a Jordi Sardà, que va morir a Rupià (Baix Empordà) el 2019. Aquest homenatge a títol pòstum serveix per "connectar" amb el que ha estat la pintura paisatgística de l'Empordà, tal com ha explicat el comissari de la mostra, Toni Álvarez. De fet, Sardà estava enamorat del Montgrí.

El museu dedica la sala mitjana al pintor i galerista José Luís Pascual per la seva tasca de mecenatge per artistes residents a l'Empordà a través de l'espai d'art Km 7. A més, en aquesta mostra s'estrenarà l'obra Km 7 confinada que han fet tots els artistes que han participat a l'exposició en homenatge al galerista.

En aquesta sala, els artistes convidats han escollit algunes de les seves obres que creuen que agraden més a Pascual per tancar aquest homenatge al pintor i galerista.

Pintura tradicional i abstracta

Al llarg de l'exposició es podran veure obres de diferents disciplines artístiques com ara el dibuix, la pintura o l'escultura. Toni Álvarez ha detallat que a través d'aquesta mostra intenten "fugir de la postal" per descobrir que hi ha artistes abstractes amb obres molt interessants que s'han creat a l'Empordà.

De fet, el comissari de l'exposició ha apuntat que en la mostra de Can Mario només es repassaran "un 15% de tots els artistes" que calcula que resideixen a la zona. Álvarez estima que hi ha "uns 200 creadors plàstics" que habiten en els menys de 50 km que té l'Empordà.

Malgrat tot, el comissari lamenta que no hi hagi "cap registre" de quants artistes hi ha a l'Empordà. Per això cal que es comenci a "fixar en el territori" per descobrir aquests creadors i posar-los en valor per l'obra que tenen. El comissari ha afegit que molts d'ells son "desconeguts" a Catalunya però part de la seva obra està reconeguda en d'altres punts del món.

Davant del gran nombre d'obres i artistes que hi ha, Toni Álvarez ha decidit que l'exposició tindrà "com a mínim" dues parts. La primera d'elles, la que es podrà veure entre el dissabte 26 de febrer i el 8 de maig a Can Mario de Palafrugell. La segona d'elles, serà l'any vinent en les mateixes instal·lacions. A partir d'aquí, la Fundació Vila Casas i Toni Álvarez decidiran si s'allarga aquesta exposició d'artistes empordanesos o es recupera el format de mostres monogràfiques.