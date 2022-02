El vuitè Festival de literatura MOT 2022 impulsa la presencialitat i per primer cop incorpora rutes literàries. Batejades amb el nom de 'Camins del MOT', se'n faran als Aiguamolls de l'Empordà i a Llofriu, per apropar els visitants als paisatges de Maria Àngels Anglada i Josep Pla. La seva codirectora, Glòria Granell, subratlla que la proposta permetrà "trepitjar territori i món rural", precisament l'any en què el certamen gira al voltant d'aquesta temàtica. El MOT s'hi aproparà amb l'objectiu de trencar tòpics, anant més enllà d'una visió anecdòtica "elegíaca o rudimentària". I amb la voluntat, com també ha fet palès la pel·lícula Alcarràs de Carla Simón, de "donar visibilitat" a la creació que es fa i té el món rural com a protagonista.

Del MOT d'aquest 2022 ja se'n sabien força coses, perquè l'organització ha anat desvetllant-les. Entre aquestes, la temàtica al voltant de la qual girarà el festival, les dates (del 17 al 26 de març) i alguns dels noms de la quarantena d'autors i autores que hi prendran part.

Avui, però, se n'ha donat a conèixer la programació complerta, que es farà a cavall d'Olot i Girona. I les seves dues comissàries, Maria Bohigas i Roser Vernet, han aprofundit més en la temàtica -sintetitzada amb el lema 'Al camp'- que en centrarà aquesta vuitena edició.

L'objectiu, ha subratllat Bohigas, és reflectir que el binomi literatura-ruralitat inclou "moltes facetes" i fins i tot, "contradiccions". "No hem de caure en la temptació d'associar-ho només al paisatge, perquè és molt més", explica la comissària. Tant ella com Vernet, a més, també subratllen que el MOT vol donar veu al món rural "des de tots els angles possibles", amb l'objectiu d'interpel·lar el públic a "qüestionar-se" la seva relació amb el lloc on viu.

En aquesta línia, les dues comissàries tampoc amaguen que la ruralitat, últimament, és més actual que mai. Ho demostra, per exemple, l'Os d'Or que Carla Simón s'ha endut a la Berlinale amb Alcarràs. Vernet subratlla que aquest èxit, però contribueix a "donar visibilitat" a una creació cultural i literària que ha existit sempre, i que "la ciutat i els diversos centralismes han fagocitat". "Allò que és desitjable és que tant la pel·lícula com el festival MOT facin que més gent, d'alguna manera, es pregunti pel vincle que té amb el lloc on viu", afegeix Bohigas.

Més presencialitat

Aquest 2022, el MOT recupera presencialitat. I de fet, ja és simptomàtic que de la quarantena d'autors i autores que hi participaran, tan sols dos ho facin de manera telemàtica (el xinès Yan Lianke i poetessa i assagista gallega Olga Novo).

A més, per primera vegada, al costat de les converses -que també es retransmetran de manera telemàtica- aquest cop el festival incorpora dues rutes literàries: els 'Camins del MOT'. Organitzades per la Càtedra Maria Àngels Anglada de la UdG i la Fundació Josep Pla, giraran al voltant dels paisatges que formaven part del dia a dia dels dos escriptors: els Aiguamolls de l'Empordà i Llofriu. "Aquest any, les paraules trepitgen la terra més que mai a partir de la literatura", subratlla la codirectora Glòria Granell.

Cinc autors internacionals

Al MOT 2022 hi participaran cinc autors internacionals: Selva Almada, Elicura Chihuailaf, Paolo Cognetti, Yan Lianke i Fernanda Melchor. Del panorama literari estatal hi participaran Miren Amuriza, Xuan Bello, María Sánchez i Olga Novo.

La llista d'autors i autores catalans, sobretot, és especialment extensa. En aquesta edició hi prendran part, entre aquells qui participaran a les converses i els qui les moderaran, Jordi Arnan, Anna Ballbona, Eva Baltasar, Carles Belda, Núria Bendicho, Pep Coll, Pep Divins, Raül Garrigasait, Carlota Gurt, Teresa Ibars, Miquel Martín, Gabi Martínez, Ramon Mas, Joan Francesc Mira, Maica Rafecas, Llucia Ramis, Toni Sala, Francesc Serés, Joan Todó, Adolf Beltran, Jordina Biosca, Mita Casacuberta, Rosa Cerarols, Anna Guitart, David Guzman, Brenda Navarro, Joan Nogué, Manel Ollé, Toni Orensanz, Ricard Planas, Montserrat Serra, Txalo Toloza-Fernández, Eva Vàzquez i Àgueda Vitòria.