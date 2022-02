La degana de les lletres catalanes, l'escriptora Teresa Juvé, ha fet 101 anys, i acaba de publicar: Morts al peu del Reial Alcàsser, el novè lliurament de la seva sèrie protagonitzada per Jaume Plagumà, en una nova trama, situada a Madrid a finals del segle XVI.

L'editora de Meteora, Maria Dolors Sàrries, va explicar, just fa un any a EFE, concidint amb la publicació del llibre El degollador de Vallvidrera, que Juvé seguia escrivint diàriament, a casa d'Esclanyà (Girona), on viu sola, encara que compta amb l'ajuda de diverses persones, i on en un calaix també en guarda alguns manuscrits.

Per a Sàrries, es tracta d'una autora d'"un alt nivell literari i un domini de la llengua brutal", per la qual cosa va lamentar que els seus primers títols estiguin avui desclassificats i que actualment només es puguin adquirir els que va començar a publicar a la seva editorial a partir del 2014. A més, a l'entrevista, va rememorar que la va descobrir gràcies a l'exconsellera Irene Rigau, que la reivindicava en entendre que era una autora rellevant.

Teresa Juvé en vida

Entre els seus llibres, destaca Tu ets jo, una autobiografia en què explica la seva peripècia personal, després del seu naixement a Madrid un 7 de febrer de 1921, el seu pas per la Institució Lliure d'Ensenyament i, ja a Barcelona, ​​per I'institut-Escola Ausiàs March.

Filla de mare madrilenya i pare català, en aquesta ciutat va viure la guerra civil i, amb la seva família, es va exiliar, posteriorment a França, on va ser enllaç de la Resistència i on va estudiar llengua i literatura occitanes. Es va casar amb el polític i pedagog figuerenc Josep Pallach, amb qui es van establir a París, on es va llicenciar en filologia i literatura comparada i va ser professora de filosofia i lletres. En la seva trajectòria literària, va ser finalista del Premi Nadal el 1963 amb La tolla a la ciutat i compta amb llibres sobre la memòria dels exiliats.

El 1970, juntament amb el seu marit, es van instal·lar definitivament a Catalunya, on va ser professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).