El 2018 amb 23 anys Alba Albert fou escollida per liderar l’entitat. Ser la presidenta més jove no ha estat un fre. Graduada d’Educació Infantil i Primària en l’especialitat de música, ho compagina sent mestra de música a les Escolàpies i regidora a l’Ajuntament de Figueres.

Abans d’acceptar ser presidenta de Joventuts Musicals de Figueres l’any 2018, Alba Albert no havia format mai part de la junta, però sí que hi estava vinculada. Va sentir aquest pas com una nova «aventura» que ara viu al costat de Meritxell Maset i Joan Mallol.

La seva acceptació del càrrec va representar el relleu jove.

Sí, i les persones que estem al capdavant som gent vinculada al món de la música, però des de molts vessants diferents: l’educatiu o de gestió de concerts i tractes amb artistes. Hi ha, doncs, aquesta sensibilitat, hi dediquem moltes hores per amor a l’art. Si ho fas a gust i perquè tens aquesta sensibilitat, és molt més fàcil.

És la cara visible d’un equip.

Un equip petit, som pocs i sap molt greu. Tinc la sensació que s’està professionalitzant. En molts moments, l’únic que hi guanyes són maldecaps, però la recompensa és gran.

Preserven el segell de qualitat, una herència que han recollit.

Una de les responsabilitats que teníem en entrar, i un dels meus convenciments, era la pressió, que l’havien creat i pujat persones que havien cregut en la música. A Figueres, no hi ha una entitat que programi concerts com nosaltres i, per tant, els havíem de mantenir i de qualitat. Cal no perdre mai l’objectiu i que apostem per donar oportunitats a grups de nova creació i d’estudiants que comencen la seva carrera professional, però que són de gran qualitat.

També formacions consolidades.

Sí, perquè puguin donar aquest segell de Joventuts Musicals.

Quines novetats introduïren?

Joventuts Musicals de Figueres depèn d’una xarxa de JJMM de Catalunya i t’ofereixen concerts a meitat de preu. Tot i que oferim algun concert d’aquest catàleg, nosaltres també hem volgut apostar per músics del territori, de Km 0, donar oportunitats a la gent de casa nostra, perquè tenim persones molt bones. Només cal veure el concert inaugural de l’aniversari que el vam fer amb Marc Timón, un compositor reconegut de Castelló, acompanyat de la GIOSimfonia, amb tres músics figuerencs. No és incompatible. Sovint pensem que el reconeixement i la qualitat musical va lligada a l’internacional i ens oblidem que tenim músics molt potents a casa nostra.

Aquest any celebren els 50 anys. Quin és l’objectiu?

Fer una programació potent i a banda dels concerts ja coneguts anirem presentant més activitats.

Se sumen a les ja habituals?

Sí, la nostra activitat són audicions escolars, que les comencem el febrer, programació i festival de jazz. Intentem no fer moltes més coses, sinó consolidar aquestes, fer-les atractives, cuidades i pensades. Busquem sensibilitzar el públic i fidelitzar-lo.

També cobrir una mancança actual en educació musical?

Per això sempre oferim entrada gratuïta als estudiants de música perquè volem públic jove. També amb la feina de les audicions escolars. En molts casos, si no tenim especialistes de música a les escoles, anem molt coixos. Els nens han de veure que el que fan a l’escola té algun sentit i una manera és amb les audicions que aquest any són gratuïtes.