Adrián Cabezas és doctor en Història Contemporània i cofundador del GRIEGC. Juntament amb l’arquitecte Joel Ametlla, fa anys que desenterra les petjades de la guerra civil a Catalunya i l’Aragó. Ara li ha tocat a Roses on han descobert dades i vestigis inèdits que es plasmen en el llibre El golf de Roses durant la guerra civil presentat la setmana passada.

Adrián Cabezas explica que tot va començar com un hobby –trobar i estudiar vestigis de la guerra civil– i que ara s’ha convertit en una feina apassionant: recuperar una part de la nostra història.

Què és el GRIECG?

És el Grup de Recerca i d’Investigació d’Espais de la Guerra Civil. Ens dediquem a recuperar vestigis, tant de la memòria com del patrimoni. Treballem, sobretot, a Catalunya i Aragó.

Com va començar tot?

Com un hobby el 2014 i al cap de tres anys ho vam professionalitzar. Ara ja portem una cinquantena de projectes. Amb el company Joel Ametlla ni ens coneixíem, però vam coincidir a l’arxiu militar del Bruc de Barcelona. Va ser, però, un tinent coronel qui ens va posar en contacte i vam començar a Salou on volien fer un inventari del patrimoni de la guerra civil.

Per què es van centrar en el marc de la guerra civil?

Vam veure que hi havia un buit, que pràcticament no s’havien fet inventaris, ni tan sols als espais de la Batalla de l’Ebre on un 95% dels vestigis no estan inventariats. El mateix podem dir del front del Segre, que encara va estar més temps actiu.

Què es consideren vestigis?

Una trinxera, un niu de metralladores, un refugi antiaeri...

Quina és la seva tasca?

De cada vestigi, agafem les mesures del que queda, fem un aixecament planimètric, investiguem la història, informació de cadastre, galeria fotogràfica i, després, les actuacions que es podrien fer de cara a rehabilitar i fer-los visitables.

El llibre de Roses neix així?

Em vaig posar en contacte amb el regidor de Cultura i els responsables de l’arxiu municipal perquè tenia molta informació inèdita procedent d’arxius militars, per exemple, de l’arxiu militar de la Marina i de l’arxiu militar d’Àvila. És informació una mica complicada d’obtenir, més que res perquè has de saber què i on buscar.

Roses va jugar un paper destacat en aquells temps terribles?

Molt important perquè és el primer lloc de Catalunya que va ser atacada. Era el 30 d’octubre de 1936 quan el creuer Canarias es va endinsar al golf de Roses i va canonejar la ciutat. Això va crear un pànic generalitzat a tota la costa catalana i es començà a fortificar tot el litoral català. Roses també esdevindrà base naval secundària de la marina republicana. No és que hi hagués unitats militars allà, però sí guardacostes armats per controlar el trànsit marítim. Els vaixells mercants, que duien subministraments –queviures, armes– per continuar la lluita, en comptes d’anar a Barcelona entraven al port de Roses. Per això esdevé molt important. També perquè era l’únic lloc de tota la costa catalana que realment té les capacitats de patir un desembarcament de les tropes franquistes. El golf de Roses era un lloc estratègic i d’aprovisionament.

En què se centra el llibre?

En com es creen diferents bateries d’artilleria, els nius de metralladora que es van construir per defensar tota aquella costa. En molts casos, és la primera vegada que surten a la llum i es poden veure croquis de com eren. Hi ha gent de Roses que ni saben tot el que hi havia allà. No és aquest un llibre de noms, sinó de fets que van passar, sobre la defensa i de què es defensava.

No els faltaven raons.

Sí, independentment dels combats del juliol del 1936 a Barcelona, un cop establert el front a Aragó, i Catalunya sent la rereguarda, el primer lloc a ser atacat és Roses. Va ser el famós creuer Canarias i ho fa per provar. Això consta a les memòries del comandant del vaixell, Francisco Moreno, qui explica que estaven intentant enfonsar un vaixell que anava a algun port de la República. Com que no van trobar res, es van endinsar al golf de Roses i hi havia un petit vaixell de la patrulla costanera, el Marinero Canté, i van decidir bombardejar-lo. Va morir un mariner, però alguns projectils van impactar en el poble sense provocar víctimes, però sí danys materials.

Quin ensurt.

Va crear un pànic enorme i els diaris de l’època, l’endemà, publiquen notícies desmentint que s’hagués fet un desembarcament. Quan la veu corre, comencen a anar-hi milicians d’altres llocs de la costa per veure què ha passat i defensar-lo.

A partir d’aquest atac, però, es comença a fortificar la costa.

Sí, i d’una forma molt bèstia. Es construiran set-cents nius de metralladora des de Portbou fins a Alcanar, a més d’emplaçaments per a canons, observatoris per veure si venia l’enemic... S’inicia tota una xarxa de defensa que realment no va servir per res, perquè mai es va fer un desembarcament de tropes franquistes a les platges catalanes. Però això provoca un cost econòmic molt gran. Cada niu de metralladora costava 40.000 pessetes de l’època. Cal dir, però, que a dins no hi havia metralladores, sinó que només es van fer en cas d’atac.

Què n’ha quedat de tot allò?

No gaire cosa, perquè Roses va tenir un paper important durant la Segona Guerra Mundial. El 1944 s’hi van construir dos emplaçaments d’artilleria més moderns, a punta Falconera i sota el castell de la Trinitat, en previsió que els aliats volguessin atacar Espanya o fer un desembarcament com a Normandia. Sí que queden alguns nius de metralladora a la Ciutadella, al Puig Garriga. Els de primera línia van desaparèixer.

L’ha sorprès alguna troballa?

A la platja La Pelosa va existir un camp de presoners republicà. Hi havia presoners franquistes que treballaven en una pedrera en unes condicions molt dures.

D’on venien aquests homes?

Alguns els agafaven al front i els portaven a Catalunya. Els tenien a la Model o a dos vaixells presons al port de Barcelona: l’Uruguai i l’Argentina. També hi havia gent de dretes, eclesiàstics. A partir del març del 1938, van començar a fer aquests treballs tan durs.

Com ho han descobert?

Pràcticament no hi ha documents, només cinquanta-set cartes que la professora de la Universitat de Barcelona, Queralt Solé, va trobar d’alguns d’aquests presoners.

Sorprenent.

Hi ha moltes coses desconegudes i, avui dia, als investigadors també ens sorprèn que no s’hagin trobat abans. Per exemple, existí una xarxa d’espies impressionant a la zona, que enviava, fins i tot, croquis de les defenses de Roses.

Per què aquest període històric ha quedat mig oblidat?

Crec que per desconeixement. Quan vaig començar a fer la tesi el 2007 sobre la costa catalana, vaig veure que no hi havia res escrit. Sempre interessa el tema bombardeig, perquè ho patia la població, però altres aspectes no s’han tractat encara.

El llibre ajudarà a donar-ne visibilitat.

Intentar que la gent vegi la importància de Roses, que no era un poble de quatre mil persones que només eren pescadors, sinó que va tenir una importància cabdal.