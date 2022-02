La ginecòloga i columnista sobre salut i dona de The New York Times Jen Gunter, autora de "Manifest per la menopausa" (Llibres Cúpula), explica en una entrevista amb Efe que les dones han de parlar més en veu alta d'aquesta fase de la seva vida i exigir informació fidedigna sobre el que està passant al seu cos.

"La visió negativa de la menopausa, la concepció de la menopausa com una malaltia, és una construcció del patriarcat que regeix en les societats occidentals com la nostra, en les quals els homes decideixen què troben o no acceptable o desitjable. Ells es fan més exquisits amb l'edat i nosaltres simplement velles", denúncia Gunter.

La també autora de "La Bíblia de la vagina" reivindica viure una "menopausa feminista" que al seu parer passa per "no sentir-te al·ludida per res que el patriarcat hagi de dir sobre tu, com si que no ets tan maca o ja no tens valor, només perquè ells han imposat aquesta mètrica per a la dona".

La ginecòloga i obstetra lamenta que les dones estiguin tan poc informades sobre el que viuran en el seu propi cos. "Mereixem dades fidedignes i menys mites i llegendes", apunta.

"Durant massa temps les dones han acceptat que el que mesurava el seu valor en la societat era el que pensaven els homes, fins al punt que moltes dones heterosexuals han viscut la pressió social que la seva vida tan sols tenia sentit amb un home al costat", apunta.

Sobre el fet que hi ha hagut els qui al llarg dels anys han cridat "histèriques" a les dones amb la menopausa, Gunter opina que ningú hauria de suportar insults o menyspreus perquè això és "violència emocional".

"Ningú no ha de decidir el que vals, només tu", apunta Gunter, qui afegeix el paradoxal que puguin sorgir inseguretats per la pressió social en una edat en què la dona aconsegueix la seva plenitud de coneixements i aconsegueix més metes personals de tota la seva vida.

"Quan la societat patriarcal ens explica la història de la menopausa, ens narra un relat de joventut perduda, fragilitat i pèrdua de rellevància. La història que heu de recordar és la de la vostra vàlua, capacitat de decisió i veu pròpia", defensa.

Més enllà, destaca tot el "positiu" que la menopausa porta amb si: "Per començar no has de preocupar-te per tenir la regla, pel període premenstrual, per que et vingui la regla en vacances i anar carregada de tampons, ni has de tenir por mai més a quedar-te embarassada".

I afegeix: "A més, sobre els maldecaps, no és que el teu cervell s'oxidi per falta d'estrogen, és que es contreu perquè unes parts del cervell estan creixent. Moltes dones parlen sobre la claredat mental que senten quan culmina el seu procés de menopausa. El teu cervell millora el seu funcionament", explica.

Preguntada sobre si creu que hi hauria més recerca mèdica i recursos farmacèutics si la menopausa ocorregués als homes, Gunter ho veu "obvi".

"Durant molt temps la medicina i la recerca han estat cosa d'homes i per això s'ha estudiat menys l'afectació sobre la dona de medicaments i altres recursos per a la salut", lamenta la ginecòloga i obstetra.

"Les dones volen més informació sobre la menopausa i aquest coneixement pot reduir el sofriment. Saber el que succeeix en el teu cos, així com que no ets l'única a sentir el que estàs sentint constitueix una poderosa medicina", defensa.

I afegeix: "La informació objectiva empodera a les dones perquè puguin prendre decisions de salut que els funcionin; no pots ser una pacient informada amb dades inexactes. Entendre com funciona el propi cos no hauria de requerir un acte de feminisme, però així és. I sembla ser que no hi ha major acte de feminisme que parlar d'un cos menopàusic en la societat patriarcal".