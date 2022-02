El Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera inaugura aquest dissabte l'exposició Em deixen l'exili. Es tracta d'una mostra fotogràfica sobre l'exili republicà que resumeixen el treball d'investigació que ha fet l'autora de l'exposició, Laetitia Tura, al voltant de la memòria de l'exili i la violència d'estat al llarg dels anys. Tura és neta d'un republicà exiliat a França que va reclamar la nacionalitat espanyola durant l'aprovació de la Llei de la memòria històrica de l'any 2007. A partir d'aquí, la fotògrafa va decidir començar a investigar els últims testimonis de l'èxode republicà que es va produir entre el gener i el febrer de 1939, durant la retirada.

La Llei de la memòria històrica del 2007 va permetre que Laetitia Tura, nascuda a Nancy, demanar la nacionalitat espanyola, ja que era neta d'un republicà exiliat a França. Aquest pas, però, va despertar algunes reflexions entre la fotògrafa. "Tres generacions més tard es desenterra la memòri dels vençuts de la guerra i la dictadura", assegura Tura. Això fa que l'autora de la mostra es plantegi una recerca per trobar els últims testimonis de l'exili republicà que es va produir a principis del 1939, durant la retirada de les tropes i la seva fugida cap a França.

Segons Tura, vuitanta anys després de la Guerra Civil "encara queda pendent restaurat el relat dels vençuts". Per això, l'exposició fotogràfica vol fer una restauració "sensible" a la producció de memòria, fugint del silenci i de la "mitologia política". Tura rememora com civils i soldats travessaven la frontera i les tropes eren desarmades i els homes i les dones separats i agrupats en camps de concentració improvisats.

L'artista va entrevistar els testimonis a casa seva on va escoltar records de la infantesa. Tura assegura que alguns d'ells encara guarden "el fantasma d'una persona desapareguda" que mai més han trobat. Part del resultat d'aquesta investigació es pot apreciar a Em deixen l'exili, que es pot veure al MUME des d'aquest dissabte.

L'exposició es concentra en tres dels personatges fotografiats per Tura, tots ells d'origen espanyol i exiliats a França després de la Guerra Civil. Es tracta de Pedor Peralta, Dolores Tejada i Maria-Olga Rovira. La mostra es pot veure al museu de la Jonquera fins al 10 d'abril.

Laetitia Tura (Nancy, França, 1978) és fotògrafa i directora de documentals. Ha viscut a Barcelona, París i Dakar, entre altres llocs. Porta a terme projectes entre França i Espanya sobre la memòria de l’exili i les violències d’estat. Fa anys que es dedica a investigar i a crear sobre la temàtica de les fronteres, la invisibilitat i la memòria dels moviments migratoris.