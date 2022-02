El Festival Internacional del Circ de Girona celebra el desè aniversari aquest dijous amb les primeres funcions de l'espectacle blau on hi participaran dotze companyies amb números inèdits a Europa. En aquestes primeres funcions de l'espectacle blau es podran veure la meitat dels artistes que participen en el festival i que busquen la complicitat del públic i del jurar per aconseguir una plaça a la final, que es disputarà el dimarts 22 de febrer.