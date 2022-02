La cineasta catalana Carla Simón ha demanat que l'Ós d'Or que ha guanyat el seu film Alcarràs al Festival de cinema de Berlín (Alemanya), la Berlinale, serveixi per millorar el pressupost del cinema d'autor espanyol.

En una entrevista amb Europa Press aquest dimecres després de la cerimònia d'entrega, Simón ha expressat que "quan el cinema d'autor es dota amb una mica més de pressupost, les coses estan millor fetes i poden arribar més lluny".

"A Espanya estem acostumats a fer cinema d'autor precari, i tant de bo serveixi per a alguna cosa aquest premi. Sóc optimista", ha comentat.

Història local amb valors globals

Simón ha mostrat la seva sorpresa perquè una pel·lícula sobre una família d'agricultors de préssecs de Lleida (basada a la seva pròpia) arribi a guanyar premis internacionals, "però al cap i a la fi tothom té una família i la pel·lícula parla de relacions familiars per sobre de tot".

A més, un altre valor global de la pel·lícula és la temàtica agrícola, perquè veu "necessari" reflexionar sobre aquest ofici sotmès a la pressió de la innovació.

"Quan el meu avi va morir, d'alguna manera, vam posar en valor el seu llegat: què passaria si els arbres desapareixien algun dia? Fer agricultura en família és gairebé un ofici de resistència, els costa molt, els preus són baixos i no hi ha relleu generacional", ha lamentat.

Senyals d'identitat

L'autora d'Estiu 1993, que en roda de premsa ha celebrat que l'èxit d'aquesta producció obre la porta a fer la propera, ha avançat que és "molt probable" que treballi amb més actors professionals, ja que un dels senyals d'identitat del seu cinema és treballar amb amateurs i nens.

Si bé ha reconegut que és "molt bonic" treballar amb aquest tipus d'actors, ha recordat que van estar gairebé un any fent càsting, i afortunadament va ser abans de la pandèmia de Covid-19, ha bromejat.

Més directores

Simón, davant l'auge dels premis cinematogràfics a directores de cinema, ha destacat que queda molta feina per fer: "Hem vingut per quedar-nos".

"Hauríem de tenir l'opció d'explicar la meitat d'històries, ja que som la meitat del món. Però encara no estem aquí, les xifres ho diuen, fa falta un llarg tros per arribar a la paritat, però sens dubte hi arribarem, com més dones hi hagi fent cinema millor serà per al futur", ha reflexionat.

Finalment, ha vaticinat que "serà un any increïble" per al cinema espanyol, representat també a la Berlinale per 'Un any una nit' d'Isaki Lacuesta.