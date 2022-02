La gran persiana dels Cinemes Las Vegas està abaixada des del 8 de febrer passat i, de moment, no tornarà a aixecar-se. Tampoc hi haurà programació de pel·lícules, perquè l'empresa promotora ha pres la decisió demolidora de donar per finalitzada l'activitat. Els empresaris sostenen que han aguantat tant com han pogut, però que la situació econòmica era insostenible i que l'única solució viable era el tancament.

Són nombrosos els arguments que justifiquen la fosa en negre dels Cinemes Las Vegas de Figueres. «Pugen més les despeses que els ingressos; la ciutadania no ha respost; hem fet una inversió brutal i no és viable, i, a sobre, vam agafar aquest local perquè tenia atorgada la llicència d’activitat per part de l’Ajuntament de Figueres, pensant que tot estava correcte, i ens vam trobar un problema amb l’acústica a la sala gran, que causava molèsties a una veïna i que requereix un cost que no podem assumir».

Víctor Lafuente, un dels socis de la companyia Picking SPI, que ha gestionat els cines fins ara, exposa tots aquests detalls, obviant que el confinament i les mesures de seguretat sanitària per la pandèmia de coronavirus també ha colpejat de ple el funcionament de les sales de cinema.

«Vam apostar per Figueres»

Mentre supervisa la retirada de tot aquell material tècnic que cal treure de Las Vegas per carregar-lo en un camió, sobretot equips de so i de projecció, Víctor Lafuente reconeix que els cinemes són un negoci i que ells tenen una empresa. «Hem d’intentar guanyar diners o, com a mínim, no perdre’n, però aquí només estàvem perdent. Vam apostar per Figueres i no ens ha sortit bé», explica l’empresari. També admet que la reparació acústica per solucionar els problemes del so que afectaven una veïna els va costar molts diners i, tot i això, no es va arribar a una solució satisfactòria per a la denunciant.

«La dona tenia tota la raó del món i nosaltres li vam mostrar en tot moment la voluntat d’arreglar-ho, però és massa car, el so és molt especial. Si haguéssim tingut uns rendiments més alts, si haguéssim tingut uns 4.000 o uns 5.000 espectadors al mes, podríem haver anat tirant endavant i podríem haver-nos plantejat invertir a reparar el problema acústic, però hem aguantat tant com hem pogut. Nosaltres depenem de l’espectador i aquest projecte ha resultat ser inviable», ha declarat Víctor Lafuente.

Són molts els figuerencs i les figuerenques que coincideixen a dir que era previsible que Las Vegas no pogués aguantar. L’històric i cèntric cinema del carrer Sant Pau ha passat per molts alts i baixos des que Ventura Pons va aconseguir salvar-lo de l’abandó i el deteriorament l’abril del 2018. El projecte del cineasta, però, va quedar frustrat i els cinemes es van veure abocats al tancament. El desembre del 2019 va entrar a les sales una alenada d’aire fresc amb una nova gestió, Picking SPI, però la crisi sanitària i econòmica causada per la Covid-19 va colpejar de ple el seu funcionament, amb el tancament de l’equipament sempre que les restriccions i els protocols ho manaven. A això, calia sumar-hi la poca activitat que registraven les taquilles. Las Vegas ha pogut mantenir una programació i una cartellera regular i constant mentre les condicions sanitàries ho han permès, però la clausura ha estat dràstica.

L’anunci demolidor s’il·lustrava a Instagram i a Facebook amb una fotografia d’una sala buida i un text breu: «Lamentem comunicar: Cinemes Las Vegas tanca les seves sales a data 8 de febrer de 2022. Gràcies pel vostre suport. L’equip de Cinemes Las Vegas. Fins aviat».

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, afirma que, «qualsevol iniciativa privada que s’engega a la ciutat d’un caràcter com el dels Cinemes Las Vegas, si no acaba funcionant, causa llàstima i tristesa». «L’empresa que ha gestionat els cines és seriosa i sempre ha donat molt bones garanties, però també és cert que s’han trobat amb dificultats, com les que es troben altres sales que també han hagut de tancar», ha anotat Alfons Martínez, que ha volgut avançar que a l’Ajuntament de Figueres li consta que pot haver alguna altra empresa interessada a fer-se càrrec de Las Vegas. «Esperem que pugui tenir continuïtat», ha manifestat el regidor.