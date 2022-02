El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona escalfa motors a la carpa del Camp de Mart amb 20.000 de les 30.0000 entrades disponibles venudes, a dos dies de l'entrena. El certamen, que obrirà portes dijous, celebra la desena edició i ho fa, en paraules del seu director Genís Matabosch, amb un "miracle". I és que l'organització ha aconseguit que els 94 artistes de 13 països diferents hagin arribat a la ciutat –amb tot el material- i que no s'hagi detectat cap cas de coronavirus. Matabosch ha explicat també que enguany han tingut molts problemes amb els visats però que, tot i que la pandèmia no ho està posant fàcil, el circ "no s'atura".

«És màgic poder fer feliç la gent contagiant la teva passió» El festival, de nou, combinarà els dos espectacles, el Blau i el Vermell, i culminarà amb la gala final.