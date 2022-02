Quan Ikea va aterrar a Espanya, l’any 1996, va néixer una nova generació que, com la rosinca Gemma Pérez Ortega, ha complert els 25 anys. Amb motiu d’aquest aniversari, la marca sueca va decidir crear el seu primer reality show que, batejat amb el nom d’«Atrapados en los 90», buscava mostrar com Ikea ha contribuït a canviar les nostres llars durant aquest quart de segle. L’experiència l’han viscut sis concursants, entre els quals hi ha Gemma Pérez, popular influencer a les xarxes socials (YouTube, 299.000 subscriptors; TikTok, 533.600 seguidors; Instagram, 61.100 seguidors), música i professora de guitarra i ukelele.

La rosinca somriu quan explica com li va arribar l’oportunitat d’entrar a formar part de la campanya publicitària d’Ikea. «En realitat, jo estic en una agència de publicitat, tinc una mànager que contesta a les marques. Des del grup de WhatsApp de l’agència, se’ns va comunicar que hi havia un càsting per a Ikea i ens vam presentar tots els influencers. A aquest càsting, de fet, es va presentar moltíssima gent, perquè estava en totes les xarxes socials. Jo recordo que no tenia gaire temps per preparar res i vaig enviar un vídeo presentant-me: «Hola, me llamo Gemma, soy de Roses... i poca cosa més» i quan vaig veure els vídeos que s’havien currat els meus amics vaig pensar que jo no tenia cap possibilitat».

Per a sorpresa seva, la naturalitat i espontaneïtat que desprèn davant la càmera va agradar als responsables de la selecció dels participants en el reality show i, ella, des de casa seva i sense fer res més, va saber que, amb aquell vídeo desimbolt i simpàtic, havia superat les cinc fases del càsting. Mentre aquest procés estava en marxa, Gemma Pérez confessa que no sabia molt bé com organitzar-se si l’agafaven, perquè «l’inici del rodatge coincidia amb uns dies en què tenia mil coses per fer, una operació d’orelles, un viatge...». La seva intuïció, però, va conduir-la a reprogramar la seva agenda i a acceptar el repte de participar en la sèrie d’anuncis d’Ikea. «Estic contentíssima d’haver-ho fet, perquè l’experiència va ser genial», comenta.

Ella i cinc concursants més –David, Mia, Íñigo, Thanix i Animalize– van conviure durant quatre dies en una casa ambientada a la dècada dels 90. «Quan vam entrar, el primer dia, tot era molt real, cap dels sis no ens coneixíem de res i, de mica en mica, a dins de la casa, vam establir un vincle i una amistat molt maca», comenta la influencer rosinca. De fet, no hi havia cap guió a seguir. Els sis joves es van haver d’enfrontar a situacions quotidianes de l’època en què van néixer, però que fins ara eren totalment desconegudes per a ells, com dormir amb mantes en lloc de l’habitual edredó o el desordre provocat per no comptar amb solucions d’organització per als calaixos de la cuina. Atrapados en los 90 compta amb vuit capítols que es poden veure a la web Ikea.es/25aniversario i al seu canal de Youtube, i Gemma Pérez es mostra sorpresa i agraïda per la bona sintonia que ha trobat fent aquest treball. «No pensava que estava en una casa amb càmeres, jo explicava coses personals meves als meus companys, que, per sort, no apareixen en els vídeos», explica.

Des de ben petita

Gemma Pérez va donar a conèixer el seu rostre i el seu talent amb només 11 anys, quan va obrir per primer cop un canal de YouTube. L’experiència va durar poc, perquè, amb aquella edat, li costava encaixar les crítiques. «Em van dir que no ballava bé, que no cantava bé, i vaig decidir tancar el canal», recorda. Des de ben petita, li ha agradat la música, les arts, actuar... Quan tenia 14 anys, va fer la reflexió que, si ella s’ho passava bé cantant i ballant, el que digués la gent li havia d’importar ben poc, i va reobrir el canal de YouTube, amb el qual actualment obté ingressos econòmics. «Amb les visites i amb les marques que et contacten, pots guanyar diners, és cert. És un treball com qualsevol altre», anota la rosinca.

Com a música, Gemma Pérez i el seu germà Àngel, que és productor, tenen un projecte comú, que es diu GemmaP i que, aviat, veurà la llum: la publicació del primer disc, en el qual fa dos anys que hi treballen.