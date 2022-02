Txell Botey és cofundadora de Teatre al detall juntament amb Xavi Idàñez. Fa divuit anys que van engegar aquest projecte de teatre de qualitat, amb criteri, sensibilitat i bellesa. Al darrer muntatge, La motxilla de l’Ada, ens parlen de la identitat de gènere i de la valentia d’una nena. Aquest diumenge a les 6 de la tarda el representen a la Sala La Cate de Figueres.

La motxilla de l’Ada és el tercer espectacle de Teatre al detall d’una trilogia iniciada amb l’Endrapasomnis i seguida per La nena dels pardals, que parla de tres «nenes valentes» que superen pors i lluiten contra les injustícies i els estigmes.

La motxilla de l’Ada és la història transformadora d’una nena trans. Per què aquest tema?

Feia temps que el teníem al cap des que una amiga d’una filla nostra va fer el trànsit. La nostra filla, que tenia 8 anys, es va emocionar molt quan li van dir que la seva amiga per fi era una nena i ens va fer veure aquest acte de valentia, que, tot i ser petita, ella mai havia hagut de prendre una decisió tan important. Vam veure que no era un cas particular i que era important que se sabés.

Visibilitzar-ho.

Oh, i tant, parlar d’heroïnes, de nenes que fan actes petits però importants, actes heroics.

Es parla encara poc de la identitat de gènere.

Arran de la llei trans s’ha començat a visibilitzar, però durant anys ha estat una realitat molt i molt silenciada, amagada i tapada com si fos una cosa dolenta quan realment és una opció, és la teva identitat i ningú pot rebatre-ho. Qui ets tu només ho saps tu. És molt important parlar d’aquestes coses, naturalitzar-les, no estigmatitzar-ho i fer-ne una cosa normal per deixar de vincular-ho amb una malaltia mental que és el que durant anys s’ha dit. No és així i comencem a normalitzar perquè hi ha molts nens i nenes que ho pateixen molt.

Com ho està rebent el públic?

Sempre de forma excel·lent, amb agraïment. Al cap i a la fi, nosaltres expliquem una història d’amor d’uns pares cap a una filla que, malgrat que no ho entenguin o no ho vulguin veure al principi, decideixen acompanyar-la en el camí escollit, el que fan el cent per cent dels pares. És una història d’amor i acceptació i, per això, tothom se sent identificat i a tothom arriba. Intentem fer un espectacle lluminós, positiu, vibrant, brillant i explicat amb sentit de l’humor i de manera gens dramàtica.

Jordi Palet és l’autor del text.

Sí, fa molts anys que treballem amb ell i és un luxe. És una persona amb tanta sensibilitat i mà per tocar temes complicats sense que sonin pedagògics. Té aquesta màgia de saber on tocar i com fer-ho perquè tot tingui un simbolisme, sigui molt poètic i no gens evident. És molt fàcil treballar-hi, és molt humil, generós i creatiu.

Durant l’obra es fan projeccions.

Vam decidir que la protagonista no aparegués mai, però teníem tot el que dibuixa, perquè volíem que ella s’expliqués així, des que té 4 anys fins que fa el trànsit. Vam contactar amb Adolfo Serra, un il·lustrador magnífic madrileny.

El mar és el leitmotiv de l’Ada.

El color de l’Ada és el blau i el mar és el medi on se sent bé, però d’on no pot sortir, és una cosa que queda amagada. Hi ha aquest simbolisme de la motxilla que li pesa tant i cada vegada més i no la deixa sortir fora, ser l’Ada.

Teatre al detall fa divuit anys.

Sí, vam començar amb espectacles per a públic adult i, en ser pares, vam decidir-nos pel familiar. Realment enganxa molt perquè és molt agraït. Nosaltres treballem per tothom, fem espectacles prou transversals perquè agradin a gent d’edats molt diferents, tinguin o no tinguin fills. Si parles d’una bona història i ho fas amb sensibilitat, delicadesa i intentes no infantilitzar, la pot veure un adult i un infant. Costa trencar aquesta línia divisòria que sempre separa el teatre i el teatre per nens que sempre sembla de segona. Doncs no, intentem fer espectacles amb prou qualitat perquè siguin de primera.