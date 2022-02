Sobre el músic i compositor figuerenc Albert Cotó Fita (1852-1906) se’n sabia força cosa, però algunes dades eren errònies i altres s’havien obviat com la seva prolífica activitat a Barcelona dedicat al teatre musical. Quasi no es coneixia res del fill Frederic Cotó Guardiola (1884-1957) ni d’aquells que el precediren, tots músics. L’estudiós de la sardana Jaume Nonell ha indagat en sis generacions d’aquesta nissaga localitzant fins a onze músics i detallant-ho en el llibre La nissaga Cotó, músics de Figueres que el 16 de febrer presenta a la biblioteca de Figueres.

«El bonic d’haver estudiat una nissaga tan llarga, uns dos-cents anys, és que és un exemple de l’evolució de la feina de músic i de la música, també de les orquestres i cobles», comenta Jaume Nonell, qui va iniciar la recerca per casualitat mentre investigava, en diferents arxius, sobre Pep Ventura de qui està fent la biografia. Així va voler estirar el fil partint, d’entrada, de la biografia que va fer Salvador Raurich sobre Albert Cotó el 1913 i que, com molts autors de l’època, va publicar per capítols en un diari i després ja passà a llibre, en el qual Raurich només dedica un peu de pàgina al fill Frederic qui, de fet, no només va seguir la petjada del pare, sinó que va fer carrera a Cuba i va tornar arranjant espectacles de ball per orquestres de jazz. «Es converteix en el rei, introdueix la bateria, el trombó de vares, el saxo i les melodies americanes a les velles orquestres del pare».

La recerca de Nonell no es va cenyir només a l’Albert i en Frederic Cotó, sinó que va anar enrere en el temps fins a arribar al rebesavi, Pere Cotó Gelabert (ca. 1720-ca. 1785), fill de Castelló d’Empúries i primer músic de la nissaga documentat. Els Cotó que el seguiren –Narcís Cotó Sala, Gaietà Cotó Duran, Gabriel Cotó Serra i el seu germà Salvi– van viure entre Castelló, Figueres, la Bisbal i Vilamacolum. Nonell explica que, a banda de ser músics, «també eren passamaners». «Avui en dia tenim la concepció del músic professional, però en el segle XVIII i XIX tots tenien dos oficis: el de menestral i el de músic». A partir de 1850, amb la reforma de la cobla, ja passen a «professionalitzar-se i a viure d’això». De fet, Albert Cotó ja va tenir una formació molt més acadèmica i estudià amb Narcís Fita, un mestre de capella amb acadèmia a Castelló.

Nonell ha aconseguit desmentir informacions que, per males interpretacions del text de Raurich, havien passat com a certes com que Albert Cotó havia tocat davant la reina Victòria d’Anglaterra i el príncep de Gal·les al Palau de Windsor i dedicant-li valsos. «A la reina li agradava molt la música espanyola, i la d’Albert Cotó especialment», diu Nonell. El cert és que el figuerenc sí que va compondre per a la reina el vals jota Gratitud –Nonell ha localitzat la partitura a la Royal Collection Trust– i que l’Octeto Español, que ell va crear «amb escollits professors» però que no va integrar, va tocar davant la reialesa en una tournée mundial.

L’estudiós explica que allò que li va donar fama a Albert Cotó van ser els ballables, que va saber modernitzar amb gran qualitat. Del mig miler que va compondre, principalment entre 1878 i 1888, se’n conserven pocs, tot i que Nonell ha aconseguit recopilar cent trenta-vuit americanes, havaneres o danses, cent deu valsos, seixanta-tres scottish i seixanta-una masurques. De tot això se’n conserva poc perquè, diu Nonell, «era un material que va passar de moda, feia molt de bulto i les orquestres ho tiraven». Algunes es van salvar gràcies al fet que Cotó, ja a Barcelona, va fer edicions per a piano. Allà, el figuerenc va viure del teatre líric –sarsueles o operetes– i va destacar per ser «un enorme productor de musicals i director artístic del teatre d’èxit El Dorado». Com que a Raurich aquesta faceta no li agradava, la va desqualificar terriblement a la seva biografia.