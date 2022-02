L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries ingressa una butlla papal de 1584. Es tracta d’un privilegi concedit pel papa Gregori XIII a la Comunitat de Preveres de Santa Maria de Castelló d’Empúries pel qual els dona llicència per poder celebrar misses de difunts a la capella de Sant Miquel, situada a la nau lateral de migdia del temple parroquial.

El pergamí, datat a Roma l’1 de març de 1584, porta el segell pontifici o butlla per acreditar-ne l’autoria. Formalment és un document molt interessant, tot el seu perímetre està decorat amb motius vegetals realitzats en tinta negra i a la línia superior hi ha caplletres molt ben ornades.

Dels plecs de la part inferior del pergamí en penja una corda de seda groga i vermella, a l’extrem de la qual hi ha la butlla amb forma de medalló de plom on, en una de les cares, hi ha les efigies de Sant Pere i Sant Pau gravades al costat de la paraula Pape. Mentre que a l’altra cara s’hi llegeix la inscripció Gregorius Papa XIII.

En el revers del pergamí hi ha una anotació simple que indica que el pergamí va ser registrat en algun llibre-inventari de la Comunitat de Preveres de Castelló. La nota que es pot llegir diu: “Es [a]notat en lo llibre de Inventari: nº 68”.

A l’arxiu municipal es conserva un llibre titulat: Inventari de tots los llibres, privilegis, actes, papers y notes que son en lo Arxiu Peculiar y casa del Concell de la Comunitat de Preveres de l’església parroquial de la Verge Maria de Castelló de Ampurias on en el registre número 68, efectivament hi ha el resgest o descripció que concorda exactament amb la butlla recuperada i ingressada aquestes darreres setmanes.

Com a curiositat, el papa Gregori XIII, que signa la butlla, és el pontífex que se li atribueix, entre altres coses, la creació del calendari gregorià, vigent des del 1582.