Els dos museus municipals de l’Escala van arribar a sumar 19.697 visitants en total, una xifra força significativa, ja que supera àmpliament les dades registrades fins i tot abans de la pandèmia de la Covid-19 (+55%). Així, cal tenir en compte que el 2020 es van registrar un total de 11.584 visitants i que el 2019, la xifra va ser de 12.669.

La xifra d’usuaris dels espais museístics municipals arriba fins a gairebé 24.000 persones si se sumen als visitants, els participants a les diferents activitats que s’hi ha organitzat, des de rutes guiades a presentacions de llibres o concerts (cap a un centenar d’activitats).

Cal destacar especialment la bona acceptació de les rutes de patrimoni organitzades des del museu, un total de 18 rutes que aquest 2021 han originat 124 sortides, aplegant 1.566 usuaris.

"Els museus han demostrat mantenir una gran vitalitat, tot i la situació i mesures com la gratuïtat de l'entrada que vam marcar en el pla de xoc per la pandèmia i la millora de la comunicació -amb major presència a les xarxes, una nova web, els nous butlletins i newsletters-, també s'han mostrat efectives", remarca el regidor de Patrimoni Històric i Cultural, Martí Guinart.

Els museus de l’Escala tenen tota la informació de les col·leccions permanents, les exposicions temporals i les activitats al web www.museudelescala.cat i també els trobareu a facebook, instagram i twitter: @museudelescala.

Fons Víctor Català

També cal ressenyar l’augment de consultes presencials a l’Arxiu Històric de l’Escala, que el passat 2021 van arribar a 108, destacant les consultes al fons Víctor Català, 60, realitzades per editors i especialistes en aquest escriptora escalenca de reconegut prestigi mundial.

Repercusió mediática

Un gran nombre de visitants, preguntats pel motiu de la seva estada, van manifestar que havien visitat l’Escala i els seus museus per la repercusió de la nominació de l’Alfolí de la Sal – Museu de l’Escala com a millor museu europeu en els European Museum of the Year Awards del 2020. Cal destacar en aquest sentit que el video de la candidatura va ser el segon amb més visualitzacions dels seixanta nominats, amb vora 12.000.