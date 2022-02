El Carnaval de Venècia se celebra del dissabte 12 de febrer al dimarts 1 de març sota la direcció artística de Massimo Checchetto, escenògraf del Teatre La Fenice. El títol escollit per a l'edició del 2022 és «Remember the future» i està inspirat en una cita de Salvador Dalí: «I sobretot recordo el futur» (E più di tutto mi ricordo il futuro).

“Per a la temàtica del Carnaval de Venècia d'enguany he pensat en el nostre futur, aquell futur que aquesta ciutat plena de passat desferma als qui la viuen. Només un lloc en constant contradicció, on els somnis i la realitat es fonen", declara Massimo Checchetto, i també hi afegeix: "El Carnaval és un joc surrealista, més enllà de la lògica. Recordar el futur sembla una paradoxa, però precisament això respon a l'esperit més autèntic del Carnaval: una subversió del sentit que permet 'obrir' la ment i obrir possibles escenaris inesperats. Un viatge introspectiu i creatiu que tothom pot emprendre per descobrir els desitjos més amagats i els aspectes més secrets de la seva personalitat. Amb la llibertat de l'anonimat, perquè avui, darrere d'una màscara, s'amaga una altra màscara".

Amb motiu del Carnaval 2022, l'Ajuntament de Venècia proposa una sèrie d'iniciatives que es desenvoluparan a tot el terme municipal, de manera compatible amb la situació de pandèmia i la normativa de referència relativa, d'acord amb les directrius nacionals i locals relacionades amb les activitats d'un horari generalitzat que implica la ciutat antiga, el continent venecià i les illes de la llacuna.

El Carnaval 2022 es presenta com un esdeveniment multidimensional, en el qual s'integra la fisicalitat de l'esdeveniment tradicional en presència amb la part virtual, fent servir la tecnologia per implicar tot el públic del Carnaval, incloses aquelles persones que vulguin participar a distància, d'arreu del món.