Quan la directora i gerent de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, Carme Gilabert, mira enrere en el temps pren consciència de tota la feina que el petit equip que lidera –són tres persones– ha dut endavant des d’aquest museu empordanès. En queda el testimoni mut del mateix edifici de la Farinera, recuperat i restaurat, les memòries escrupolosament detallades de l’activitat duta a terme, però també la il·lusió en un projecte de futur per a la dècada vinent, just ara que compleixen vint-i-cinc anys. L’objectiu és entrar en el corrent que ja segueixen altres museus i potenciar el fet de ser «una eina útil de cohesió social» tot treballant colze a colze «amb els agents claus del territori».

Un 26 de març de fa vint-i-cinc anys es va constituir l’ens autònom municipal de la Farinera. Aquesta és la data també en què es voldria commemorar enguany amb una festa. Un dels primers actes per encetar l’aniversari ha estat la inauguració, dissabte passat, de l’exposició Catalunya, un país d’enginy i innovació. En aquest cas està produïda pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, una de les tres xarxes de les quals formen part, però l’equip de la Farinera ja treballa en dues mostres pròpies: Terrats, a càrrec de l’artista Pilar Farrés, i una altra, que podria veure la llum a finals d’any o principis del 2023, sobre la indústria farinera a Catalunya. Per Gilabert, aquest «és un gran projecte i molt interessant que ens toca fer».

La directora d’Ecomuseu-Farinera explica que ara viuen un moment especial, ja que «se’ns uneix tot el que és el projecte cultural, el Pla Estratègic –obligat dins el marc Pla de museus 2030– i, dins aquest, el Pla de Públics». Aquesta darrera eina ja es va veure necessària quan s’estava fent la diagnosi de la situació per conèixer en quin punt es trobava el museu. Així, es parlava «de millorar la connexió entre el museu i els interessos dels públics replantejant la proposta de valor del museu; tenir més complicitat amb els agents claus del territori i millorar la definició del relat». Gilabert admet que, malgrat ser un element de patrimoni industrial, treballen molts aspectes com l’entorn natural, salut i benestar, entre altres, i ara cal «definir millor la nostra proposta de valor a partir dels interessos del nostre públic». Per fer-ho, han marcat cinc segments prioritaris començant per la corona de població més propera al museu: població europea i catalana activa resident a Empuriabrava; centres escolars de la comarca; exploradors de la comarca i jovent del municipi i comarca. Més tard, ja s’obriran més enllà.

En el transcurs de l’estudi, es va determinar que les accions prioritàries a treballar eren «augmentar el grau de coneixement de l’oferta del museu i millorar-ne la percepció social del seu valor». En aquest sentit, això darrer ja formava part de la definició de la missió inicial del centre. «En certa manera ja l’estaves jugant, però l’hem modificat dient que es tracta de mostrar com la capacitat d’innovació tecnològica de l’ésser humà actua com a motor pel canvi social, en tots els nivells, i quin impacte té en l’entorn», diu Gilabert tot afegint que, en el seu moment, la creació del molí fariner ja va transformar el paisatge i va promoure canvis socials.

Ara, tot l’equip treballa en com desgranar tot això «i posar-lo en solfa». Carme Gilabert reconeix que no poden afrontar totes les mesures de cop, sinó que es farà progressivament fins al 2028. Per ella, la fita no és entrar en cap rànquing de visitants, sinó que creu que cal avaluar tot el que fan, la gestió de la col·lecció i els serveis que donen. A més, segons estudis d’impacte econòmic impulsats pel MNACTEC, per cada euro invertit en el museu, es reverteix 2,5 euros en el territori que no hi serien si el museu no existís.

Carme Gilabert: «A una fàbrica que ha estat en funcionament costa més atorgar-li valor patrimonial»

La directora i gerent de l’Ecomuseu-Farinera va incorporar-se a l’equip del museu el febrer de 1998 i ha estat testimoni de tota la seva evolució. Confessa estar-ne enamorada i sentir-se del tot «agraïda» que formi part del seu projecte de vida.

Recorda el seu primer dia?

Completament. En Merio (Emèrio Unger, l’últim moliner) em va portar per dins perquè jo no sabia ni on era. Ell es va arruïnar per aguantar aquesta farinera.

Era un romàntic, potser?

Era un enamorat del molí, però potser va tenir mala sort amb els negocis. I així va ser que la farinera va acabar a subhasta pública.

Aquí és on entra l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Sí, va decidir quedar-s’ho i va ser l’encert, perquè, si no, també es podria haver venut a qualsevol i no quedar res, ara.

Van ser realment visionaris.

Amb un edifici patrimonial d’època medieval tothom té molt clar que és un patrimoni, però amb una fàbrica, que ha estat en funcionament, costa molt més que se li atorgui aquest valor patrimonial. Quan, de fet, forma part de la nostra història recent i ens remet a com ens hem industrialitzat com a país. La Farinera de Castelló és un exemple de com s’industrialitza el món de la farina a Catalunya, però per certes generacions costa donar-los aquest valor.

Doncs ara està revivint gràcies a un turisme que s’interessa vivament arreu de Catalunya.

És que t’explica una part de la història com a país i de la història social, perquè el moviment obrer sorgeix d’aquí, els Cors Clavé, fins i tot el futbol.

Es retroben just redefinint el futur de l’Ecomuseu-Farinera.

Sí, cap on anem, és la manera, sobretot si els recursos i els equips són escassos, la guia a seguir. A més, tant el Pla Estratègic com el Pla de Públics l’hem fet tot l’equip del museu, tothom hi ha treballat i és l’eina que hem consensuat totes nosaltres.

Quanta gent integra l’equip?

Tres persones. El Pla Estratègic parla que hauríem de ser dues més. Sabem que és difícil, però se n’ha de parlar.