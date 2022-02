Les botigues de venda i lloguer de disfresses tenen en marxa la maquinària de Carnaval molt pendents de l'efecte que tindrà la reobertura de l'oci nocturn. Amb els pubs, discoteques i festes autoritzades a partir d'aquesta setmana entrant, hi ha establiments que auguren que el Carnestoltes se celebrarà a finals de febrer amb un ambient força similar al d'abans de la pandèmia. Així els ho fa pensar l'entusiasme que noten entre els clients. Altres comerços, en canvi, creuen que fins a l'últim moment no es podrà veure realment la dimensió del primer Carnaval postcovid, després d'un 2021 en què la festa es va celebrar només a les escoles. El sector també està expectant a l'impacte econòmic que tindrà la suspensió de les rues d'alguns municipis.

El Carnaval va ser dels pocs actes que el 2020 van esquivar la pandèmia, que esclatava poques setmanes després de la celebració. L'any passat, amb l'oci nocturn tancat i la covid en plena tercera onada de contagis, no hi va haver festes i els ajuntaments van suspendre tots els actes presencials. Les botigues de disfresses recorden el 2021 com un any "terrorífic" pel que fa a vestits d'adults i esperen que aquest 2022 el Carnaval acabi recuperant la disbauxa tradicional.

A tres setmanes de Carnestoltes, les vendes de disfresses als negocis consultats per l'ACN es mantenen més frenades que altres anys previs a la covid, però els comerciants són optimistes de cara als propers dies. Mentre el Carnaval infantil està garantit a les escoles, en el cas dels adults la clau és, asseguren, la reobertura de l'oci nocturn a partir de l'11 de febrer, ja que això garanteix la celebració de festes a locals i envelats, i anima el públic d'aquells municipis que enguany recuperen les rues.

"La gent té moltes ganes de sortir, però si es trobessin els locals tancats, perdrien la motivació", diu Mercè Olivé, de disfresses Vidal Vallhonrat, a l'Hospitalet de Llobregat. Des de Menkes, a Barcelona, Isabel Carvajal assegura que han rebut moltes consultes d'ençà que es va rumorejar sobre la reobertura de l'oci nocturn. Dona per fet que la festa d'enguany se celebrarà "amb molta més il·lusió" que abans de la covid. A banda de les festes populars, les botigues creuen que proliferaran les festes particulars.

I és que el sector ja va palpar un cert entusiasme a la tardor de cara a Halloween, "que la gent va celebrar d'una manera mai vista, gairebé com si fos Carnestoltes", diu Anna Barquet, de disfresses Barquet, a Sabadell. Després de dos anys de restriccions, les botigues noten que els clients "tenen moltes ganes de sortir". Barquet assegura que la desescalada de les darreres setmanes els dona "més bones perspectives", tot i que es mostra amatent a què passarà els propers dies.

Des de Menkes afirmen que la campanya d'aquest Carnaval serà "immillorable" en comparació al 2021. Preveuen que durant les properes setmanes recuperaran l'habitual nivell de vendes pre covid que sempre tenien a les portes de la festa, si bé matisen que el conjunt de la campanya no podrà assolir la plena recuperació. La suspensió o ajornament d'algunes rues com Reus, Cunit, Calella o Torelló han impactat a les vendes, tant físiques com on line.

"Tenim l'estoc a punt, però és una incertesa saber si la campanya serà com abans, perquè mai saps què pot passar amb la pandèmia", apunten des de Vidal Vallhonrat, amb una visió moderada fins que arribin els dies previs a Carnestoltes. En aquest establiment de l'Hospitalet recorden que cada any a partir del gener ja començaven a rebre nombroses encàrrecs que enguany no han arribat. "Ara estem rebent moltes consultes però poques compres", relaten, confiant que la gent s'acabarà disfressant, bé sigui per anar a de festa o per anar a veure els actes populars.

Pel que fa als productes més demanats, els diferents comerços destaquen l'interès per disfresses de les sèries de moda, com 'El juego del calamar', 'La casa de papel' o 'El cuento de la criada'. No fallen, però, els clàssics, tant per a adults com per a la canalla. És el cas de les disfresses de superherois, de princeses o de cavallers, així com també els d'animals amb vestit sencer.