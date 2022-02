Entre el teatre, la televisió i ara com a presidenta de l’Acadèmia de les Arts Escèniques, la seva és una vida intensa. Tot i això, quan un text l’atrapa com el de Puertas abiertas, Cayetana Guillén Cuervo no el pot deixar escapar. Després de recórrer tot l’Estat, aquest dissabte (20.15 hores) el representa, juntament amb Ayoub El Hilali, al Teatre de Roses.

La periodista Emma Riverola, colpida per l’hospitalitat dels parisencs que van obrir les portes de casa seva durant els atemptats del 2015 a la capital francesa, va escriure un article que, posteriorment, va transformar en aquesta obra teatral, Puertas abiertas.

Com va arribar el text d’Emma Riverola a les seves mans i què va sentir amb la primera lectura?

Doncs va ser Focus que es va posar en contacte amb mi. Jo no volia fer teatre en aquell moment, perquè portava moltes gires ja. Però em vaig llegir el text, que volia dirigir Abel Folk, i vaig veure que aquest text l’havia d’explicar. Em va encantar, la veritat.

Per què la va seduir tant?

Perquè parlava de coses que m’interessen molt i que crec que són molt oportunes per construir una societat més sana i millor. Justament parla dels prejudicis, de la necessitat d’escoltar a l’altre per entendre la diferència, de la diversitat, que tots tenim una zona on podem trobar-nos encara que tinguem una educació, hàbits o religió diferents. Som éssers humans i podem entendre’ns però cal aturar-se i escoltar. Puertas abiertas parla d’això. De dues persones de mons molt diferents que una nit s’escolten, en el debat no en el conflicte, ni en el crit ni la violència.

Vostè interpreta el paper de Julie. Qui és aquesta dona?

Aquella nit dels atemptats, Julie posa un hastag #puertasabiertas i, a mesura que la funció avança, sabrem per què ho fa, perquè no és el que sembla. Un jove àrab pica a la seva porta. A partir d’aquí els dos qüestionen a l’altre i emeten un judici equivocat. Així s’inicia un debat, una reflexió que els porta a entendre’s.

Com ha modelat el personatge? Com és ella?

És una dona molt inestable emocionalment i vulnerable. Transita per les emocions amb molta facilitat. Això m’ha permès trencar molt el text. També els passos de temps i com evoluciona la relació estan explicats amb coreografia d’Ariadna Peya que ha muntat transicions de temps i emocions a través de moviments del cos.

Julie es troba amb aquest jove, que interpreta Ayoub El Hilali, actor català i conegut activista social.

Ell fa un personatge contingut, tancat, molt introvertit perquè està acostumat que s’emeti judici i més una nit en què hi ha hagut un atemptat. Ha estat molt interessant que fes el personatge una persona que sabés de què parlava i, fins i tot, que hagués viscut aquestes actituds racistes. Jo no era tan conscient i ho volia explicar amb un text amb una gran intel·ligència emocional, ple de litúrgia. Aquesta és una funció que fa reflexionar i que et fa replantejar el teu punt de vista.

Què li interessa d’un text?

M’interessen els textos que em colpegen, que em fan pensar perquè quan vaig al teatre és això el que necessito.

Molta gent pensa com vostè perquè allà on van omplen teatres. L’ha sorprès la recepció?

Jo tenia molta confiança i el que m’hauria sorprès és que no hagués funcionat. Abel Folk, a més, és un director amb una intel·ligència emocional enorme que ha fet una proposta conceptual molt maca, amb un text molt realista, és una mena de realisme màgic molt poètic. Perquè els atemptats són punt de partida per parlar de l’ésser humà, de les profunditats, de les llums i ombres.

Dur textos d’autors contemporanis a escena és un avantatge?

Sí, a més tinc una relació fantàstica amb Emma Riverola, ens hem entès molt bé i espero seguir fent coses amb ella. Ella, fins i tot, va ser a les primeres lectures.

Des de fa poc és presidenta de l’Acadèmia de les Arts Escèniques. Com es compagina?

És una tasca diària molt intensa, però he assumit aquest repte amb respecte, il·lusió i humilitat sabent que seria molta feina. Ja estava a la junta de la presidència anterior, ja sabia què hi havia. És una manera de donar continuïtat al projecte que Jesús Cimarro ha estat construint, que és molt.

Ha parlat de descentralitzar?

Les arts escèniques són arreu i, per tant, cal tenir presència a totes les comunitats i que tothom se senti representat. Per tant, cal fer una crida a que tothom pertanyi a l’Acadèmia. Cal ser acadèmic perquè des de dins lluitarem per dignificar i canviar les coses, per fer-la forta entre tots.