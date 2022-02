El Museu de l'Empordà obrirà les portes de nou el 10 de febrer. Ha estat tancat durant quatre mesos per dur a terme una reforma que ha millorat l'accessibilitat de l'edifici eliminant els dos trams d'escala que actualment donen accés a l'espai de recepció.

Aquest matí s'ha fet una visita institucional a l'estat de les obres amb l'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó; el vicealcalde Pere Casellas; el regidor de Cultura i Turisme Alfons Martínez; el vicepresident primer de la Diputació de Girona Pau Presas; l'arquitecte de les obres al Museu de l'Empordà Jordi Pigem; i la tècnica del Museu de l'Empordà Teresa Miquel. Per l'alcaldessa, aquesta renovació forma part d'un projecte "de transició a la Figueres del segle XXI i que inclou la voluntat de treballar en una estratègia turística molt lligada a la cultura per posar a Figueres en el mapa com a ciutat referent del nord del país".

Els treballs també han permès habilitar una àmplia zona de benvinguda amb més espai per a la botiga i la llibreria. Així mateix, s'ha recuperat l'espai subterrani, amb l'auditori del museu, apte per a unes cinquanta persones, que feia anys que s'havia tancat al públic per incompliment de la normativa antiincendis. En aquest espai s'ha habilitat, a més, una zona de descans.

La segona fase de les obres, que s'iniciarà durant el segon semestre d'aquest any, tindrà un cost de 246.000 euros i comprendrà una reforma dels pisos superiors i l'execució del Pla Museològic.

El proper dissabte, 12 de febrer, s'inaugurarà oficialment l'exposició Pere Portabella. Art i vida, on es mostraran les obres d'art que Portabella ha anat reunint al llarg de la seva vida.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha volgut destacar «la importància de potenciar el Museu de l'Empordà amb aquestes reformes». I ha afegit: «Estem treballant per enfortir el vincle entre la cultura i el turisme de Figueres i posicionar la nostra ciutat en aquest àmbit. El museu té un fons important i ara el continent estarà a l'altura del magnífic contingut».

Per la seva banda, el vicepresident Pau Presas ha remarcat: «Des de la Diputació de Girona hem col·laborat en aquestes obres de modernització amb una aportació de 200.000 euros. Estem convençuts que aquest tipus de projectes ajudaran a reactivar econòmicament la ciutat i reforçaran encara més el posicionament de Figueres, l'Alt Empordà i el conjunt de la demarcació com a referent en turisme cultural».

El regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez, ha posat en valor la reforma: «Hem començat arreglant l'entrada i la recepció i recuperant l'auditori. I aquest mateix any començarem la segona fase de la reforma. És molt important fer del Museu de l'Empordà un museu del segle XXI. Un museu central, la porta de la cultura contemporània a la ciutat i també de la història de la comarca».