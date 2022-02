Ja està oberta la convocatòria del concurs de projectes de novel·la gràfica «Llamps i tintes!» impulsat per la Diputació de Girona. Es vol incentivar la creació de novel·la gràfica i potenciar l'edició d'aquest gènere en llengua catalana a través de la lliure participació ciutadana.

La convocatòria estarà oberta fins al 20 d'abril i hi poden participar tant aficionats com professionals de la novel·la gràfica majors de 18 anys i que compleixin els següents requisits: que hagin nascut o resideixin a les comarques gironines o que presentin una proposta que estigui relacionada temàticament amb aquestes comarques.

La proposta pot ser realitzada per una única persona o per un equip de guionista i dibuixant, però no s'admeten les realitzades només per guionistes. Les obres poden ser realitzades en qualsevol estil gràfic i de caràcter experimental, realista o humorístic.

Per poder participar en el concurs cal presentar un formulari de sol·licitud junt amb la prova del còmic per registre electrònic (www.ddgi.cat) o presencialment a la Diputació de Girona en el seu horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h). La prova de còmic ha de ser de 4 pàgines en format JPG o PDF, amb text il·lustració i compaginades com a part d'un àlbum que, un cop s'editi, tindrà una extensió de 48 pàgines més les cobertes de les mides següents: 17 cm × 26 cm (mides pàgina dibuixada: 15,5 cm × 24 cm). La prova s'haurà de presentar en suport electrònic, en un arxiu d'un màxim de 10 MG. El formulari de sol·licitud ha de constar les dades referents al títol del projecte, el guió literari escrit en llengua catalana descripció dels personatges i sinopsi argumental, així com les dades del/dels autor/a o autors/es, no s'admeten pseudònims. Està disponible a la web de la Diputació de Girona.

L’obra guanyadora es publicarà en la nova col·lecció "Llamps i Tintes!" amb un premi de 6.000 euros pels drets d’autor cedits. En cas de projectes presentats per un equip, aquest import es distribuirà amb el 40 % pel guionista i el 60 % per l'il·lustrador.