El dissenyador de moda i empresari Antoni Miró, que ha fet desfilades arreu del món, s'ha mort aquest dijous als 74 anys a causa d'un infart, segons han informat fonts pròximes a Europa Press.

Nascut a Sabadell (Barcelona) el 18 de març del 1947, el modista català va crear la marca pròpia Antoni Miró el 1976 per a homes i dones, els models de les quals van aconseguir una àmplia difusió internacional.

Es va iniciar a la sastreria familiar i amb 20 anys va obrir la primera botiga, Groc, i anys més tard, el 1986, va fundar Antoni Miró SA, i el 1990 va fundar la Societat Internacional Antoni Miró SL juntament amb Hermenegildo Zegna.

També ha dissenyat vestuaris per encàrrec, com els de les cerimònies dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 i els de films de directors com Bigas Lluna ('Caniche', 1979).

Més enllà de la moda, Miró es va dedicar des de mitjans dels anys noranta al disseny d'altres disciplines, com ara mobles, rellotges i objectes personals, a més d'introduir-se en la perfumeria.

Miró va rebre el 1987 el premi Cristóbal Balenciaga al millor dissenyador espanyol, el 2000 li van concedir la Medalla del Foment de les Arts Decoratives per la seva trajectòria i el 2003 la Medalla Antoni Gaudí, Moda Barcelona, de la Passarel·la Gaudí.