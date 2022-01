Si l’any passat va ser la literatura mallorquina la convidada, enguany la Vila del Llibre de l’Escala obre les portes als autors valencians. Ho fa retornant a les seves dates originals, de l’11 al 13 de març, i amb un programa molt potent del qual ja s’han donat a conèixer els primers noms d’escriptors i escriptores convidades com Rafel Nadal, Llucia Ramis, David Castillo, Susanna Rafart o Sònia Moll. Tampoc faltarà el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes del 2004, l’escriptor i sociòleg valencià Joan Francesc Mira, qui té previst oferir una conferència establint ponts d’unió entre Homer i Joan Fuster, autor de qui enguany es celebra els cent anys del seu naixement.

De l’edició d’enguany, la segona del cicle dedicat a la Mediterrània, ja han transcendit algunes de les propostes com ara una taula rodona en la qual participaran Pau Vizcaíno, Tobies Grimalto, Xavier Pla i Francesc Montero i on s’exploraran les relacions entre Joan Fuster i Josep Pla. També es té en compte la proximitat amb el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i, per tant, s’ha previst una altra taula rodona sobre dones assagistes, Nosaltres les fusterianes, en la qual participaran Àngels Gregori, Carme Manuel i Vicenta Tasa, a més d’una taula sobre la relació de les dones amb la maternitat frustrada i el càncer.

Una de les novetats és que, a part del tradicional concert del dissabte al vespre, enguany a càrrec del cantautor Pau Alabajos, és una conversa sobre l’aventura espacial a la vora del foc, o l’inici d’una lliga de quizz literari que es podrà jugar durant totes les Viles de l’any, amb premis locals i un gran premi final.