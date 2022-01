Poesia visual i conceptual per educar la mirada

La poesia és un gènere minoritari a casa nostra però amb lectors molt fidels. L’editorial L’Art de la Memòria, d’Avinyonet de Puigventós, vol posar el seu gra de sorra estrenant una nova col·lecció, Brots d’Art, que pretén educar la mirada de l’infant envers la natura de la mà d’una poesia visual i conceptual. Així, un dels primers volums, El mosquit, inclou trenta-tres poemes escrits per la mateixa editora i escriptora Maite Muns, tots ells bellament il·lustrats amb unes aquarel·les espontànies i delicades d’Aina i Agnès Amblàs.

Quelcom innovador d’El mosquit, i de tota aquesta col·lecció, és que la poesia que el nodreix «no pretén la rima, ni busca la repetició, sinó fixar la mirada en els elements naturals, sempre des del respecte». Per aconseguir-ho, Maite Muns, que dedica el llibre a la seva neta Àlex, s’ha inspirat en els haikus japonesos, poemes breus, dels quals ella ja té editats uns quants llibres dins una altra col·lecció de l’editorial, Petit [Art], especialitzada en poesia oriental. «Un haiku és un instant, una empatia amb allò que veus en un moment donat i que sembla no tenir importància», diu l’autora qui veu, en aquest estil, un potencial educatiu de primer nivell no només per entrenar el pensament abstracte, sinó per ampliar el vocabulari i apropar-se al món natural.

Els poemes de Muns prenen vida amb les il·lustracions naturalistes d’Aina i Agnès Amblàs, dues germanes de Vic formades en història i especialitzades en art gràfic i restauració. «Ha estat un treball molt espontani, buscàvem aquella frescor dels apunts al natural», diu Aina Amblàs. Així, les il·lustradores han defugit treballar amb tècniques digitals, com sí que fan amb altres encàrrecs museístics, i ho han fet més artesanalment, deixant-se portar i obtenint resultats sorprenents. El llibre –editat «amb molta estima», com confessa Muns– vol ser l’inici de tota una línia dedicada a la poesia per a infants. De fet, ja està en marxa, i veurà aviat la llum, el segon volum, El cargol.

A banda de la poesia, la col·lecció Brots d’Art també inclourà altres classes de llibres que connectaran natura i infants. Dels primers a sortir destaca 100 animals salvatges, dins la sèrie «La Increïble Enciclopèdia Il·lustrada» dirigida a infants de 7 a 14 anys i que busca, de forma amena però rigorosa i científica, endinsar-los en el món natural i respondre dubtes. «És pedagogia científica per a nens», descriu Maite Muns, tot afegint que esdevé una eina imprescindible, també per als adults, per respondre aquelles preguntes que els fills els formulen. En aquest sentit, ha estat un llibre que ha interessat molt a les biblioteques catalanes.

Poeta i editora: Llarga trajectòria

Amb una llarga trajectòria en el camp editorial, Maite Muns fa anys que escriu haikus. De fet, té previst oferir un taller per a infants a la propera Vila del Llibre de l’Escala, el mes de març.