La Jonquera ha donat la benvinguda al 2022 amb un nou trimestre ple d’activitats, tallers, cursos i espectacles. La nova programació cultural ‘La Jonquera Cultura 5 Estrelles’, que començarà a mitjans de gener i s’allargarà fins a finals de març, compta amb propostes per a tots els gustos i edats.

La iniciativa aposta per espectacles per a tots els públics, com ara els concerts per a la gent gran amb els grups Sergio y Betty, Si Fa Sol i Xanadú, la sessió de teatre familiar Laika amb la Cia. Xirriquiteula Teatre i la proposta teatral Cosas que se olvidan fácilmente a càrrec de Xavier Bobés. Paral·lelament, l’Ajuntament de La Jonquera treballa en una programació especial per a celebrar el Carnaval i per a reivindicar el Dia de la Dona.

Així mateix, durant els propers mesos, es programaran noves sessions de l’Hora del Conte i sortides amb bicicleta i amb bicicleta elèctrica de muntanya, així com un tast de vins i dos tallers de cuina de ramen i de postres saludables. També, s’oferirà una formació en tècniques de defensa personal per a dones i els veïns i les veïnes podran gaudir d’una gran varietat de cursos i tallers com pilates, exercici terapèutic, iniciació a la pintura, punta de coixí, sardanes i iniciació al món dels vitralls.

Seguint les directrius i recomanacions de les autoritats sanitàries, totes les activitats presencials comptaran amb un estricte protocol de prevenció i seguretat davant de la Covid-19: l’ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic serà obligatori, així com el manteniment de la distància de seguretat. També, els aforaments de les sessions continuaran sent limitats i caldrà reservar plaça prèviament per a totes les activitats, tallers i cursos, siguin de pagament o gratuïts. Segons l'evolució de la crisi sanitària, la programació es pot veure alterada.

Dilluns 10 de gener, es van obrir les inscripcions per a les activitats, tallers i cursos, així com la venda d’entrades anticipades pels espectacles. A causa de l’emergència sanitària, el tràmit s’haurà de realitzar telemàticament a través del web municipal. Per a més informació, es pot escriure a canlaporta@lajonquera.cat o trucar al 972 555 713.