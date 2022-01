L’escriptora de Terrades, Elisabet Riera, és una de les autores que participen en la sèrie documental Sotabosc, una proposta audiovisual de l’editorial Males Herbes i la productora Comptagotes de Banyoles. La sèrie, pensada durant el confinament però materialitzada ara, es divideix en diversos capítols de quinze minuts de durada cadascun penjats cada dimarts al canal de YouTube de l’editorial –per ara n’hi ha sis i en resta un– on els autors convidats profunditzen i comparteixen el seu discurs més personal.

L’editor de Males Herbes, Ramon Mas, explica que amb aquesta sèrie volien defugir la fórmula de posar un autor davant una càmera i que vengués el seu llibre. «Vam pensar que teníem molts autors catalans en el catàleg, intel·lectuals amb una visió del món pròpia molt interessant i que tenen molt a dir, cosa que es feia difícil en una tertúlia o presentació normal», comenta. Mentre meditaven com dur-ho a cap, va sorgir el concepte del sotabosc, fent un símil entre aquells estrats inferiors i amagats del bosc amb «aquesta cultura que no és tan visible però molt seriosa que cal posar en valor» i que venen a representar aquests autors. Els escollits i dels quals ja s’han pogut visualitzar els capítols són Pau Riba, Elisabet Riera, Max Besora, Ferran Garcia, Elena Bartomeu i Elisenda Solsona.

La tria de l’escenari on rodar no ha estat casual. Tant l’editor Ramon Mas com el productor Joanot Cortès van tenir clar que havien de ser les Guilleries, un paisatge on ells havien crescut. Així, als autors, molts dels quals mai havien trepitjat aquell territori natural corprenedor amb roques arrodonides quasi submarines, amb passadissos, pujades i baixades, se’ls va convidar a endinsar-s’hi, a trobar el seu camí, cadascú el propi i diferent, i aleshores parlar i explorar idees i conceptes. En el cas d’Elisabet Riera, qui fa poc ha editat la novel·la Efendi a Males Herbes, ella explora els llenguatges secrets, el món dels símbols, les imatges i la imaginació, la transcendència de les paraules i el seu valor poètic. «No hauríem de perdre aquest sentit mistèric i màgic de l’existència», diu Riera en un moment del vídeo.

La tria dels autors i autores ha estat el més difícil però els creadors volien que representés l’univers tan personal que destil·la l’editorial. A més, la voluntat és continuar fent gran el projecte, amb una segona temporada, i més veient la gran acollida rebuda, amb moltes visualitzacions, també entre el món editorial que s’ha sorprès per l’originalitat del projecte. «És un producte a llarg termini que la gent anirà descobrint i trobant, que s’anirà retroalimentant perquè va més enllà dels nostres llibres», argumenta Mas qui obre les portes a altres autors no vinculats amb Males Herbes perquè és una petita sèrie «amb un valor artístic i intel·lectual que va més enllà de la promoció».