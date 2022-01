Agnès Algueró, Sextet Gerió, Anna Andreu, Dafné Khritaras, Stay Homas, Els Catarres, l'escriptora Míriam Cano i la companyia de circ 'eia' són els primers noms anunciats de la programació de la 15a edició de Portalblau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània, que se celebra a l'Escala i Empúries. Aquesta edició amplia dates i se celebrarà del 26 de març al 15 d'agost amb teatre, poesia, dansa, exposicions, xerrades, circ i música. El festival està organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i Tem Productions.

El festival arriba enguany a la seva 15a edició i ho farà oferint una àmplia programació que inclou música, arts escèniques i poesia, en els millors espais possibles.

Portalblau va néixer l'estiu de 2008 al municipi de l’Escala com a espai de trobada i d’intercanvi cultural a la Mediterrània, coincidint amb la commemoració del centenari de l’inici de les excavacions a Empúries. Com ha explicat el certamen, des d'aleshores, el festival manté l'eix conceptual que caracteritza el cicle, l'estret vincle amb la promoció dels valors de la cultura a la Mediterrània com a eix conceptual.