El medievalista italià Alessandro Barbero ha publicat l'assaig 'Dante' (Acantilado) en què se submergeix en la biografia del poeta i escriptor florentí des d'un punt de vista històric i de la societat i la cultura del seu temps: "Queden llacunes, sobretot dels anys de l'exili".

En una entrevista d'Europa Press, Barber ha dit que la seva biografia aporta la visió de l'historiador en un moment en què la societat del segle XIII i XIV era "molt complexa, amb molts matisos de jerarquia social", i aspectes relacionats amb la família del poeta i de la seva participació en la política i les guerres.

L'historiador ha subratllat que existeixen moltes biografies de Dante però d'estudiosos de la seva obra, no tant d'historiadors, i que ell aspirava a trobar-se "un ésser humà amb tots els defectes", més enllà de la imatge de pare de la pàtria.

Barber ha dit que va ser una persona que "va viure de ple la vida del seu temps": es va casar, va viure amb els valors de la seva època, es va enamorar, va tenir fills, va participar en les disputes entre les faccions güelfes i gibel·lins i va emanar contradiccions.

El medievalista ha recordat que en aquella època els matrimonis eren acordats per les famílies i que el poeta va estar enamorat de Beatriz --que es va casar amb un banquer-- des de la seva primera trobada, però que en canvi es desconeix "si va estimar o no" la seva dona Gemma Donati.

Barber ha sostingut que l'ascens social era important per a Dante, la família del qual s'havia dedicat a negocis prestant diners, però que ell no va seguir i pertany a una generació de fills de mercaders que "volien una mica més", motiu pel qual cosa es va interessar per la política.

Ha considerat que Dante seria "centrista" perquè es posicionaria a favor de les polítiques menys dures amb la noblesa des dels seus càrrecs en els consells florentins fins que va ser condemnat a l'exili després de la derrota dels güelfs blancs.

«No sabem com teletreballava»

Ha assenyalat que és complicat combinar la vida d'aquest personatge social i polític amb la de l'autor de la 'Divina Comèdia': "No sabem com treballava, si ho feia de memòria, si prenia notes, quan va escriure què. Hi ha moltes llacunes", ha destacat Barbero.

L'historiador ha dit que existeixen aspectes dels seus anys de l'exili que es desconeixen, com saber si efectivament com assegura Giovanni Bocaccio va ser a la Sorbona a París en un moment que era el centre de la filosofia cristiana de l'època o si va treballar al servei dels qui el van acollir.

En ser preguntat per la vigència actual de Dante, ha dit que és un assumpte que s'escapa al seu camp perquè ell no sap explicar per què la 'Divina Comèdia' és un dels grans llibres de la humanitat, com ho és 'El Quixot' de Miguel de Cervantes.

No obstant això, ha dit: "Qui llegeix Dante s'adona que està com al cim del que és l'ànima humana", i ha afegit que escriptors com T.S.Elliot consideraven que William Shakespeare i Dante es repartien la modernitat.

Barbero (Torí, 1959) és professor d'Història Medieval a la Universitat de Piemont Oriental, i és autor d'assajos com 'La batalla. Historia de Waterloo' i 'El dia de los bárbaros. La batalla de Adrianápolis' i de la novel·la històrica 'Diario de Mr.Pybe', i prepara ara un assaig sobre l'edat mitjana a la vall d'Aosta.