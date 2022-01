La Biblioteca Fages de Climent de Figueres ha fet pública la llista dels llibres, revistes i pel·lícules que han estat més sol·licitats pels seus usuaris al llarg del 2021. Hem fet un recull dels títols que més s’han lliurat en préstec.

Ficció

Dins la categoria de ficció per a adults, el llibre més deixat ha estat Els Guardians, de John Grisham. La història comença amb la mort de Keith Russo, un prometedor advocat que va ser assassinat a trets una nit mentre treballava al seu despatx. El culpable no va deixar pistes, i no hi ha cap testimoni ni ningú amb un motiu aparentment suficient per assassinar-lo. No obstant això, la policia sospita ràpidament de Quincy Miller, un jove negre que havia estat client de Russo. A partir d’aquí es desenvolupa un thriller aclamat arreu del món. Al best-seller de Grisham el segueixen La nena, de Carmen Mola; La Mansió, d’Anne Jacobs, No diguis res, de Patrick Radden, i La nit de plata, d’Èlia Barceló.

En ficció juvenil, el llibre més demanat és Divergent, de Veronica Roth. En aquest apartat també hi ha Les dues cares d’en Kai, d’Estelle Maskame; Marfil, de Mercedes Ron; Hi ha algú de casa teva, de Stephanie Perkins, i Invisible, d’Eloy Moreno.

En ficció per al públic infantil, el títol més prestat és El Diari del Greg: amb l’aigua al coll, de Jeff Kinney; On són els vehicles?, de Nathalie Choux; Gos pudent, escrit per Colas Gutman i Marc Boutavant; Els futbolíssims i el misteri de l’últim home llop, de Roberto Santiago, i El Gripau Blau i el Príncep Encantat, de Lucía Serrano, completen aquesta llista.

Coneixements

En la categoria de coneixements, el llibre que més han demanat els usuaris adults és L’infinit en un jonc, d’Irene Vallejo, seguit d’El consentiment; de Vanessa Springora; La Farmacèutica, de Carles Porta; El fill del xofer, de Jordi Amat, i L’hort biològic, de Jesús Vegas Capilla i Miquel Macias Arau.

En aquesta mateixa secció però encarat a un públic familiar, el llibre més demanat a la Biblioteca Fages de Climent és Tinc un volcà, de Míriam Tirado. També han tingut molt èxit Ets una mare meravellosa, de Lucía Galán; Enrabiats, també de Míriam Tirado; Som la llet, d’Alba Padró, i En boca de tothom, de Juan Llorca i Melisa Gómez.

En la secció de coneixements, el públic infantil s’ha decantat per Mates del dia a dia, de Bruno Martínez. El segon llibre més demanat forma part de la col·lecció d’«Els Supertafaners» i es titula titulat XXL, Bojos per la ciència, de Ricard Aranda. Els segueixen La prehistòria, de Cécile Benoist; Atles d’aventures. Dinosaures, d’Emily Hawkins, i La lupa màgica: el cos humà, de Nancy Dickmann.

Col·lecció local

En l’àmbit de la col·lecció local, el llibre de ficció més demanat és Ànima de tramuntana, de Núria Esponellà. Un món sense l’Oriol Gante, escrit per Maria Mercè Cuartiella; Nèmesi: El burot de maià, d’Octavi Dalmau; Autopista, de Joan Manel Soldevila, i Eroica, de Cristina Masanés completen la llista dels llibres més prestats d’aquesta categoria.

Continuant dins la col·lecció local, el llibre de coneixements més prestat és Històries d’alcalde (Figueres 1995-2007), de l’exalcalde de Figueres Joan Armangué. El segueixen Itineraris de la retirada de 1939 del Museu Memorial de l’Exili, Memòries de la revolució de la guerra i de l’exili, d’Alexandre Deulofeu; L’Institut Ramon Muntaner de Figueres, de la Col·lecció «Juncària» de la Diputació de Girona, i Toponímia històrica del terme de Figueres, d’Antoni Egea.

Lectura fàcil

En la secció de Lectura Fàcil, el més prestat és Al far, de Virginia Woolf, seguit d’El temps de les cireres, de Montserrat Roig; Històries poc corrents, de Pere Calders; Madame Bovary, de Gustave Flaubert, i Solitud, de Víctor Català.

Còmics i Revistes

Tokyo Ghoul 1, de Sui Ishida, és el còmic més demanat pels lectors adults. També es troben al top 5 Naruto, de Masashi Kishimoto; Heartstopper, d’Alice Oseman; Josep, d’Auriel, i Atac dels titans, de Hajime Isayama. D’altra banda, Bola de Drac, d’Akira Toriyama, és el comic més prestat en la categoria d’infantil, seguit de Doraemon, de Fujiko Fujio; Hilda i el rei de la muntanya, de Luke Pearson; L’home gos 5: El senyor de les puces, de Dav Pilkey, i El robot del bosc, de Copons & Fortuny.

Pel que fa a l’apartat de les revistes, la més prestada és Otaku Bunka, i, entre les més demanades, també hi ha Cos i ment, El moble, Hobbyconsolas i Saber cuinar.

Cinema

Les pel·lícules per al públic adult més prestades són La filla d’un lladre, de Belén Fuentes; Joker, de Todd Phillips; Liberté, d’Albert Serra; Una qüestió de gènere, de Mimi Leder, i Patria, basada en la novel·la homònima de Fernando Aramburu.

Finalment, en cinema infantil, la pel·lícula més deixada és Coco, de Disney Pixar, seguida de Frozen II, de la mateixa companyia. Les segueixen Abominable, de Dreanworks, Els Rodríguex i el més enllà, dirigida per Paco Arango, i Toy Sory 4, també de Disney Pixar.