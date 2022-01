Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn i Gonzalo Hermida s'han classificat per a la final del Benidorm Fest en la gala d'aquest dijous, mentre que Marta Sango, Sara Deop i Javiera Mena queden fora de la preselecció per Eurovisió 2022 i es despengen de la carrera per representar Espanya al festival.

La gala ha arrencat amb un viatge al passat de la mà de Xeinn, que ha iniciat la seva actuació d''Eco' tancat en una tela circular. Des d'aquí, els visuals han fet un recorregut per diferents pel·lícules i sèries icòniques dels 70, 80 i 90 fins a arribar a l'actualitat. El públic ha viatjat del passat al futur amb Marta Sango i una posada en escena intergalàctica per 'Sigues en mi mente'. Tons morats, roses i verds tant en els fons com en els vestuaris de la cantant, els seus coristes i ballarins. Javiera Mena va prometre "epilèpsia bollera" per a la seva posada en escena, i ha aparegut en escena amb una escala, uns tubs de neó giratoris, quatre ballarines i una corista. El "més és més" de la xilena buscava allunyar la 'Culpa' que rebutja en la seva cançó, i passar a la final. Gonzalo Hermida no ha pogut actuar després d'haver donat positiu per coronavirus aquest passat dilluns. En lloc de la seva actuació, s'ha posat el videoclip de 'Quién lo diría', i el cantautor ha entrat en directe per videtrucada. Una de les grans favorites, Rigoberta Bandini, ha presentat un homenatge a la maternitat i al cos de la dona damunt l'escenari. Hi ha hagut un pit gegant i un pit a les pantalles, acompanyada d'una coreografia animada que ha fet aixecar el públic del Palau l'Illa. 'Ay mamá' és el nom de la cançó. Rayden ha protagonitzat una cuidada actuació, amb angles de càmera centrats en ell i la seva banda mentre interpretaven 'Calle de la Llorería'. Una escala i molts plànols de steady cam han acompanyat el raper, que també ha passat a la final. L'encarregada de tancar la gala ha estat la "benjamina" de l'edició, Sara Deop, que amb la seva 'Make you say' ha fet ballar el públic. Uns hexàgons gegants i uns ballarins sobre patins han completat l'última actuació de la nit. Els seleccionats en la gala d'aquest dijous a La 1 de TVE en 'prime time' se sumen a Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma i Varry Brava, que es van classificar en la primera semifinal el dimecres. El 'Benidorm Fest' celebrarà la final aquest dissabte 29 de gener, quan es decidirà el candidat espanyol que actuarà en el Festival d'Eurovisió al maig, a la ciutat italiana de Torí.