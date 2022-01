L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roses ha presentat aquest migdia la programació cultural que ofereix durant la temporada gener-juny als equipaments del Teatre Municipal, Ca l’Anita i Biblioteca Jaume Vicens Vives i que engloben una setantena d’activitats de diferent format i per a tots els públics, que donen cabuda també a l’activitat cultural que generen les entitats i associacions del municipi.

La programació de Roses engloba les activitats impulsades des del propi ajuntament a través dels equips dels seus centres culturals i la generada per les entitats i associacions del municipi. Per l'alcalde Joan Plana, el resultat és "una programació variada i rica, que dona resposta a les diferents inquietuds de la ciutadania". I des de l’Ajuntament convida a tothom a consumir cultura a Roses. Adverteixen que totes les activitats són susceptibles als canvis que es puguin produir a conseqüència de la pandèmia.

Teatre Municipal de Roses (TMR)

En l’apartat teatral, el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Èric Ibáñez, remarca que "continuem avançant en la línia que ens hem marcat d’oferir muntatges amb un alt valor social que convidin a la reflexió i a la conscienciació entorn a temàtiques d’actualitat, com poden ser Puertas Abiertas o Ximpanzé, compaginant-les amb propostes musicals, comèdies o obres pensades per atreure el públic juvenil, com el musical Barcelona 24 h".

Després de l’estrena de la temporada teatral 2022 del passat divendres amb l’obra Història d’un senglar, el Teatre Municipal de Roses continua amb la seva programació aquest diumenge, 30 de gener, de la mà del Grup de Teatre de Roses. La formació celebra el seu 40è aniversari amb la representació d’un conglomerat d’històries amb les quals es recordarà també els components de la formació que han format part de la companyia al llarg d’aquestes quatre dècades.

El mes de febrer arribarà al TMR l’obra Puertas Abiertas, interpretada per Cayetana Guillén-Cuervo i Ayoub El Hilali sota la direcció d’Abel Folk. L’obra gira entorn d’un dels grans conflictes del món actual, el terrorisme islamista, i qüestiona les opinions fonamentades en tòpics i prejudicis a partir d’un diàleg entre dues persones, membres de dues comunitats enfrontades. També al febrer, el monòleg dramàtic Ximpanzé, protagonitzat per Isidre Montserrat, oferirà la història d’un home trans de 42 anys embarassat de 8 mesos, que transita pel moment en què va descobrir quina era la seva identitat real.

El mes de març arribarà a escena l’obra El vell león, un tribut que dona visibilitat a les persones d’edat i a la seva experiència, evocant una trobada imaginària entre Antoine de Saint-Exupéry (Òscar Intente) i el seu gran amic, León Werth (Quimet Pla), que va inspirar el conte de caràcter filosòfic sobre la vida i les persones El petit príncep.

Marcel Tomàs presentarà el mes d’abril Un tal Shakespeare, show hilarant on els personatges iconogràfics del gran dramaturg entren i surten, passant pel sedàs creatiu d’aquest pallasso modern. El teatre musical també té cabuda en la programació de la temporada al TMR, que comptarà amb la representació de Barcelona 24 h, una història que segueix la vida de quatre joves que es creuaran, s’enfrontaran i s’enamoraran a la ciutat de Barcelona.

La comèdia Mamaaa!!!, guanyadora del Concurs de Teatre Amateur de Tàrrega 2021, aterrarà a Roses el mes de maig per, entre pastilles, timbres i llibretes d’estalvi, mostrar les vicissituds d’una generació que ronda la seixantena i a qui ningú ha preparat per fer front a uns pares incombustibles.

Dissabte 18 de juny, el Teatre Municipal de Roses celebrarà el 20è aniversari de la seva creació amb una proposta de teatre breu en espais vius, a través de la representació tres obres de diferents disciplines artístiques estrenades dins del Festival Píndoles.

Música i dansa

El polifacètic Albert Pla pujarà a l’escenari del Teatre Municipal el 20 de maig amb l’espectacle ¿Os acordáis?, un repertori teatralitzat de cançons que expliquen històries tràgiques i delirants, quotidianes i sorprenents, delicades i brutals... on la comèdia conviu amb la tragèdia i la serenitat desemboca en la disbauxa.

La creació artística juvenil es veurà representada amb l’actuació del Jove Ballet de Catalunya que, integrada per infants i joves d’entre 7 i 20 anys, oferirà l’espectacle de dansa El Trencanous (març), mentre que la Jove Orquestra de Figueres realitzarà una audició el mes d’abril.

El concert Tango del Sextet Gerió amb música d’Astor Plazzola, la competició de rap i hip hop Roses Free Battle i la Cantada d’Havaneres Vila de Roses, completaran el programa musical.

Teatre infantil i familiar

El teatre infantil i familiar que ofereix mensualment Optimist (primer diumenge de cada mes) programa aquesta temporada Hamelí (premi Drac d’Or Fecoll de la Fira de Titelles de Lleida), l’espectacle de clown El gran final, la peça de dansa contemporània Terra i, tancant la temporada el mes de maig, la proposta teatral Orbital.

Cinema al Teatre amb Cicle Gaudí

Pan de limón con semillas de amapola, de Benito Zambrano; Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón; i Sis dies corrents, de Neus Ballús, són els títols que oferirà el Cicle Gaudí els mesos de gener, febrer i març (resten per confirmar les pel·lícules que es projectaran a l’abril, maig i juny). El cicle, impulsat per l’Acadèmia del Cinema Català, apropa al públic pel·lícules de producció catalana d’estrena molt recent.

Ca l’Anita: espai expositiu i formatiu

Al llarg d’aquests sis mesos la sala d’exposicions de Ca l’Anita allotjarà les mostres dedicades a Xavier Gimbernat (ja inaugurada), al fotògraf Robin Townsend, a Manel Bayo i una exposició col·lectiva en homenatge a Miquel Martí i Pol.

Arqueologia i patrimoni centraran el V Cicle de xerrades de la càtedra d’Arqueologia de la UdG, amb conferències mensuals centrades en les muralles urbanes medievals a la Selva (febrer), al castrum carolingi de Besalú (març), al monestir de Sant Feliu de Guíxols (abril) i a la Guia del Patrimoni Cultural de Roses (maig).

Les aules de Ca l’Anita oferiran aquesta temporada tallers de disciplines com poesia, cistelleria o macramé, i les activitats i xerrades organitzades per l’associació Llunàtics (feng shui, numerologia, chi kung, subconscient i felicitat, observació del cel nocturn...), mentre que les activitats familiars giraran entorn a la tècnica scrapbook per crear àlbums de fotografia, al maquillatge de Carnaval i a l’elaboració de roses gegants per Sant Jordi.

Un munt de llibres per descobrir a la Biblioteca Municipal

L’oferta cultural dirigida a la literatura i al foment de la lectura continuarà amb tota la seva efervescència a la Biblioteca Jaume Vicens Vives. D’una banda, amb propostes per al públic infantil com les sessions de l’activitat Petits contes i els clubs de lectura Petits Lectors (de 6 a 7 anys) i Superlectors (a partir de 10 anys).

El públic adult podrà gaudir de les presentacions dels llibres Dona i poder, de Jenn Díaz; Turista a babord!, de Sebastià Roig; i Quan s’esborren les paraules, de Rafel Nadal; així com de les sessions mensuals de les activitats Club de Lectura i Sopa de Lletres.