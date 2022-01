L'exalcalde de Figueres i exconseller Santi Vila ha tret un nou llibre titulat Vida plena, vida bona. Pensament i creativitat des de la llibertat, l’ètica del dubte i la compassió que ja està disponible a les llibreries en versió català i castellà.

Vila entra en aquest llibre en les polèmiques crucials del nostre temps i reflexiona sobre l'ètica com l'eina "útil per orientar la pròpia vida, per permetre la nostra plena realització i al capdavall per procurar ser feliços en una societat justa". S'hi tracta la tensió en la relació entre el jo i el nosaltres, la cultura de la cancel·lació, l'eutanàsia, l'avortament, la pandèmia, el gènere... També s'hi parla de la política i els riscos del populisme, del procés i dels fanatismes, amb suculentes anècdotes del temps que va exercir de conseller. Un llibre que fa pensar, que desvela la importància de les decisions que prenem cada dia, que convida a ser la millor versió de nosaltres mateixos, amb llibertat i responsabilitat.

Santi Vila

Santi Vila i Vicente (Granollers, 1973) és doctor en Història Contemporània per la UIC i llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Girona. Ha publicat diversos articles científics i de divulgació relacionats amb la història de l’Església catòlica catalana i el procés de modernització política a Espanya. El 2004 va obtenir el premi Joan Fuster d’Assaig amb Elogi de la memòria. Com a polític recentment ha publicat Un moment fundacional. Visions des del reformisme modern (2016), D'herois i traïdors. El dilema de Catalunya atrapada entre dos focs (2018) i Vèncer i convèncer. Del banc dels acusats al compromís amb la reconciliació (2020). El 2018 va publicar una síntesis de la seva tesi doctoral amb el títol De quan el liberalisme era pecat. Fèlix Sardà i Salvany, reaccionari i innovador.

Ha estat distingit amb la Medalla Ildefons Cerdà del Col·legi d’Enginyers de Catalunya i amb la Medalla d’Honor del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

A més de ser alcalde de Figueres entre 2007 i 2012, ha sigut diputat al Parlament i conseller del Govern de Catalunya, també ha exercit com a professor d’Història Contemporània a la Universitat de Girona. En l’actualitat és director d’Aigües de Banyoles i professor a la Universitat Ramon Llull. També presideix el Cercle d’Infraestructures i col·labora com a opinador a La Vanguardia i Catalunya Ràdio