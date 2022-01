Els Arxius de l’Alt Empordà (Arxivae) dediquen el Document del Mes a una bíblia il·lustrada de Sant Pere de Rodes que es conserva a la biblioteca del castell de Peralada i que fou adquirida per Miquel Mateu l’any 1957.

Aquesta bíblia renaixentista, datada del 1690, es creu que hauria pertangut al monestir de Sant Pere de Rodes. Se sap per l’anotació manuscrita que conté i que en fa referència. Va ser editada per l’impressor venecià Nicolaum Pezzana que hi va deixar la seva marca representativa, la flor de lis amb variants. Des d’Arxivae s’esmenta que les Bíblies il·lustrades suposen un material didàctic de primer ordre, per entendre el contingut sagrat. Les representacions de l’obra descrita són xilografies en les quals es troben representades escenes de l’Antic i el Nou Testament. D’aquesta bíblia s’han trobat quatre exemplars més a biblioteques espanyoles.