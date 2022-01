Xavier Marsà Casas (1944-2019) i Maria Causa Cadaya (1944-2021) no només compartiren la vida junts durant dècades, sinó també la seva passió per la pintura i l’art. Ara, una part del seu llegat artístic, dinou peces concretament, han estat cedides temporalment, a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries qui ja ha anunciat que té previst fer-ne una exposició per mostrar-les en públic aquest mes de febrer, coincidint amb la festa de la Candelera.

El matrimoni Marsà-Causa vivien a Barcelona però disposaven d’una segona residència a Roses d’on Causa era filla i on encara manté família. De fet, el paisatge empordanès i el cap de Creus és ben present en les aquarel·les de Marsà, una obra que va ser molt reconeguda en el seu moment. Aquest interès seu per l’art li venia inoculat per via familiar. En aquest sentit, el seu oncle, Francesc Marsà Figueres (1900-1969) va tenir una trajectòria destacada. En el cas de Xavier Marsà era un gran entusiasta de les marines i li agradava, junt amb la seva dona, anar sovint a la platgeta de Barcelona per plasmar-ne l’ambient i les barques. Posteriorment, les exhibia al portal de l’Àngel.

Un garatge reconvertit en taller

Si Xavier Marsà compaginava la seva feina d’assessor al port de Barcelona amb la pintura, Maria Causa ho feia amb la docència, ja que era mestra de dibuix. Fins i tot, els darrers anys, ja jubilada i quan ja havia enviudat, el seu esperit de persona activa i oberta la va dur a reconvertir el garatge de casa en un bonic taller presidit per la fotografia del seu marit pintant al port de Barcelona. Causa va obrir el taller a les seves amistats i ho va fer gratuïtament. L’empenyia el seu amor i passió per l’art i les ganes de continuar contribuint a aportar bellesa al món.

La cessió que s’ha fet de les obres recentment a l’Ajuntament de Castelló, i que es renovarà cada cinc anys, té per principal objectiu mantenir viu l’esperit dels dos artistes, que el seu llegat no quedi oblidat o confinat entre quatre parets sense ningú que el pugui veure, que siguin molts el que el comparteixin i gaudeixin. «Ells estimaven molt el que feien, tenien una gran sensibilitat», expliquen els donants. Les peces cedides que s’exposaran aviat, en un espai de Castelló encara per determinar, són aquarel·les, olis sobre tela i ceres, que pertanyen a diferents èpoques i pintades al llarg de les darreres cinc dècades. De dimensions diverses, majoritàriament estan dedicades a paisatges, motius vegetals i també barques i molls, destacant-ne l’abundància cromàtica i els colors molt vius. Juntament amb la cessió d’aquestes dinou obres, els donants també han inclòs una sèrie de catàlegs de l’obra de Xavier Marsà que van ser impresos l’any 2011 amb motiu d’una exposició retrospectiva de la seva producció d’aquarel·les.