L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat aquest divendres, 21 de gener, la presentació oficial del llibre 'Premsa Comarcal: La memòria de la vida quotidiana de Catalunya', que s'ha editat amb motiu del 40è aniversari de l'entitat. Es dóna el cas que havíem celebrat algunes presentacions del llibre en els actes itinerants de l'efemèride als darrers mesos, però aquest era l'acte oficial de posada en circulació de llibre.

L'acte es va celebrar a la Llibreria 22, va estar presentat per Jordi Grau, periodista d'El Punt Avui; i va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí; el vicerector de la Universitat de Girona, Josep Calbó; i el president de l'ACPC, Francesc Fàbregas. La glosa del llibre la va fer el periodista Josep Cuní.

Als parlaments, Francesc Fàbregas va reivindicar la tasca de la professió a comarques explicant que "el periodisme que es fa a la premsa comarcal és el més difícil perquè parles de coses que afecten la gent que l'endemà et trobaràs pel carrer i, per tant, has de ser molt conscient de la veracitat del que expliques". A banda, va fer especial incís en el factor empresarial "tenim més de mil persones treballant al sector arreu de Catalunya; i podem dir amb orgull que hem suportat molt bé la crisi de la Covid, amb pocs llocs de treball perduts".

El periodista Josep Cuní, durant la glosa del llibre va assenyalar que "la vida la reflecteixen els mitjans de comunicació, i la premsa ha de denunciar allò que és millorable; i en aquest sentit, la premsa comarcal té una força i unes possibilitats més grans que no pas la premsa global". Cuní també va dir, en referència a l'eslògan del llibre, '40 anys de servei al país', que "és molt encertat, ja que reflecteix l'esperit d'uns mitjans de comunicació que han posat sempre la informació al servei del ciutadà".

Cuní tampoc va voler passar per l'alt la competència que des de fa anys generen les xarxes socials: "davant les bombolles actuals de Twitter on la informació pot ser molt parcial i oferir només una part de la realitat, la notícia local és la més creïble i la premsa de proximitat és, per tant, més necessària que mai". Per últim, va destacar "el paper de la premsa comarcal com a escola de periodistes, i no tant com a lloc de treball per explotar els estudiants que acaben la carrera; sinó perquè en els mitjans locals es pot aprendre molt bé què vol dir fer de periodista i donar la informació sense intermediaris".

L'autor del llibre, Lluís Costa, va explicar que "és un llibre d'història, escrit en clau de present i pensant en el futur", i va contar les "quatre potes bàsiques" que li han servit per redactar els continguts del llibre: "les entrevistes amb els i les protagonistes dels 40 anys de l'ACPC; l'hemeroteca, els arxius de l'APC i la bibliografia existent".

Costa va relatar que "l'ACPC va néixer en el moment just que esclatava l'aparició de mitjans de premsa local, i encara que el seu naixement no va ser fàcil, al llarg dels anys s'ha vist que han anat agafant protagonisme i han consolidat la seva tasca assolint uns elevats nivells de pertinença i d'identificació amb el territori i la seva gent".