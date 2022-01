El 26 de març del 2022 farà 25 anys que es va constituir l’ens autònom Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries. Avui és un projecte consolidant que ha esdevingut un dels referents culturals de l'Alt Empordà. Aquest any, se celebren els 25 anys de museu i s’inicia un nou període a partir del pla estratègic 2021-2027. Una de les primeres accions ha estat la redacció del pla de públics, del qual s’inicia l’execució aquest mateix any.

L'Ecomuseu Farinera ha informat que, durant aquest 2022, es posaran a disposició del públic alguns dels projectes en què s’ha treballat en els darrers temps: un itinerari que vincula el museu amb el seu entorn a través del Rec del Molí, i que es podrà seguir a través d’una App, i també el Joc de l’aigua, un nou recurs educatiu en format tauler de joc i nous continguts digitals per donar a conèixer el museu.

Per fer visible aquesta efemèride, els responsables del museu han ideat una campanya de difusió, que, com a primera acció, ha tingut el disseny d’un logotip de l’aniversari amb Extra Estudio, equip dissenyador de la nova imatge gràfica del Sistema territorial del MNACTEC. Aquesta visualització es reforçarà en xarxes socials i físicament al museu amb un photocall específic per a l’ocasió. També es crearà marxandatge commemoratiu.

Segons s'exposa en un comunicat, el museu programa activitats de celebració al llarg de tot l’any, algunes de les quals estan pendents de definició en funció de l’evolució de la pandèmia de coronavirus, com la festa d’aniversari amb entitats del municipi o la represa de la Fira del Pa en col·laboració de la Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries i els Flequers Artesans de Comarques Gironines. «Com sempre el museu aposta per les activitats familiars, les exposicions temporals i el projecte educatiu. S’inicien també noves propostes de vinculació del museu amb els seu entorn: accions amb la gent gran i el jovent, noves propostes per adults, treball amb els centres escolars del municipi...», s'anota en el mateix comunicat.

Pel que a les exposicions, l'Ecomuseu Farinera inicia ja per la Festa de la Candelera l’exposició itinerant Catalunya: un país d’enginy i innovació. 30 aportacions científiques i tècniques universals, produïda per el MNACTEC. I de cares al mes de juliol s'obrirà una nova exposició amb la comissària Pilar Farrés que tindrà els terrats com element protagonista. Finalment, l’any es tancarà amb una exposició sobre la indústria farinera de Catalunya.