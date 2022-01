Agitart enceta la cinquena edició del projecte Mapa de Ball a l’Alt Empordà que, per primer cop, supera el miler d’alumnes inscrits. En total són 1152 els joves de secundària procedents de tretze instituts de Figueres, Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries i Empuriabrava, la Jonquera i Llançà els que se sumen a la proposta on acompanyats de ballarines locals treballaran una coreografia creada per Joao Lima per ser presentada a final de curs a cada municipi.

El projecte, liderat pel Mercat de les Flors i coordinat pel Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, té per objectiu apropar el llenguatge del moviment i la dansa de creació contemporània a l’alumnat jove de secundària el qual, molts cops, desconeixen totalment aquesta disciplina artística. Ho fan, doncs, portant aquesta pràctica a l’aula. El primer pas ha estat les sessions de formació pel professorat dels centres que s’ha fet aquest desembre passat al Teatre El Jardí de Figueres.