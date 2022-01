Ha mort Jordi Maluquer, escriptor, periodista, crític musical i actualment vicepresident de Ràdio Associació de Catalunya, entitat que ha informat de la seva defunció. Maluquer també va ser un dels fundadors i primer conseller delegat del diari Avui, on també va exercir com a director del 1977 al 1982. El 1962 va guanyar el premi Víctor Català de narracions amb el seu llibre Pol·len. I anys després, al 1982, va ser nomenat director general de Música, Teatre i Cinema del departament de Cultura i el 1989, president de la Comissió Artística del Gran teatre del Liceu, on també va ser-ne el director en funcions del novembre de 1992 al març de 1993.

També va formar part de l’Auditori, a més de fer diverses col·laboracions com a articulista i crític musical en diversos mitjans. Va formar part del jurat de diversos concursos musicals i va formar part del Patronat de la Fundació Ernest Lluch.