La Mina Canta o d’en Negrín, de la Vajol, és una antiga mina de talc que va passar a la història quan Juan Negrín, president del govern espanyol, entre 1937 i 1939, en esclatar la Guerra Civil, hi va enviar una remesa de quadres del Museu del Prado de Madrid i el tresor públic valorat en cinc-cents milions de dòlars que, més tard, fou embarcat rumb a Mèxic amb el vaixell Vita. Actualment, la mina no és oberta al públic, però l’alcalde de la Vajol, Joaquim Morillo, ha avançat que, «dins d’aquest any 2022, ho serà».

El Consell Comarcal va acordar, l’octubre del 2020, la catalogació de la mina Canta amb el segell de bé cultural d’interès local (BCIL). La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, manifestava que amb aquesta catalogació, el Consell culminava una primera fase de BCIL dedicats a preservar la memòria històrica. Morillo explica, ara, que s’estudiarà que les visites en grup que pugui fer el Museu de l’Exili (Mume) de la Jonquera incloguin la possibilitat d’entrar a l’edifici. La Vajol va ser el lloc escollit pel govern central per protegir part del patrimoni econòmic i artístic de la República. A més, centenars d’exiliats van passar pel poble de la Vajol en direcció al coll de Lli i van tenir lloc uns dies de gran activitat política, ja que fou seu de la Presidència del Govern.