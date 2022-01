L'escriptora i traductora Bel Olid ha anunciat que deixarà al març la presidència de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. En una piulada, Olid ha dit que la seva tasca al capdavant de l'AELC ha estat intensa i bonica.

"Amb la tranquil·litat d'haver-hi posat tot el que he pogut i l'alegria de saber que, hi hagi qui hi hagi a la presidència, la junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana fa una feinada increïble, aquest març acabo la meva tasca a l'AELC", ha assegurat en una piulada.

Amb la tranquil·litat d'haver-hi posat tot el que he pogut i l'alegria de saber que, hi hagi qui hi hagi a la presidència, la junta d'@EscriptorsAELC fa una feinada increïble, aquest març acabo la meva tasca a l'AELC. Ha sigut intens i bonic, mil gràcies.https://t.co/IFloFFKzEt — Bel Olid (@BelOlid) 15 de enero de 2022

Olid no acabarà el mandat per motius personals, segons ha explicat en una carta als socis de l'AELC.