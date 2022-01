La relació entre el periodista i escriptor cadaquesenc Carles Rahola (1881-1939) i la gironina Manuela Carreras Duran (1884-1963) era quasi desconeguda. Unes cartes localitzades a l’Arxiu Municipal de Girona, dins el Fons Carles Rahola, van posar llum a aquest vincle, ja arrelat en la joventut, i van revelar la personalitat poderosa d’aquesta figura femenina que va haver de superar proves complexes com quedar vídua amb dos fills petits, sobreviure després de la guerra i cercar un modus vivendi fundant l’Hotel Reina Isabel, a Lloret. Ho ha fet possible l’estudi de la doctora en història contemporània Rosa Maria Gil Tort que ara s’ha publicat, juntament amb l’epistolari conservat, dins la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona.

L’astrònoma i l’escriptor. Cartes de Manolita Carreras a Carles Rahola (1908-1909) és l’aproximació a la vida d’una dona que, com admet Gil, «es desmarcava dels convencionalismes». L’autora ha defugit «la crònica sentimental», sinó que ha buscat «fer emergir la qualitat intel·lectual i personal d’una dona oblidada». Primera filla de l’oftalmòleg Bonaventura Carreras, Manolita, com li agradava que l’anomenessin i com signava també, va rebre una forta influència intel·lectual del pare i també una educació francesa. Els qui la conegueren afirmen que «era una persona vital i entusiasta, amb una cultura sòlida, especialment en filosofia i literatura europees i en música i una apassionada per l’astronomia». De fet, va introduir Rahola en aquesta darrera matèria. Les trenta-quatre cartes recuperades són les que va escriure ella a l’amic entre el novembre de 1908 i maig del 1909. Les d’ell, encara no s’han localitzat.