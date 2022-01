El diumenge 23 de gener, a les sis de la tarda, tindrà lloc a La Cate de Figueres l’estrena de l’espectacle Quasi Opera, de la companyia Il·luminati, una producció de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) a través de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC) que es representarà en 30 teatres d’arreu del país durant aquest any 2022.

A Quasi Opera, la companyia Il·luminati segueix el fil iniciat en el seu anterior espectacle, Tenors, utilitzant el vehicle de l’humor per fer un recorregut per les peces més conegudes del repertori operístic, musical i de cançó napolitana que caracteritzen la veu de tenor, probablement la més coneguda entre el gran públic, gràcies als recordats concerts dels anys noranta d’Els Tres Tenors. A través d’una sèrie de personatges, alguns aparentment normals i altres una mica peculiars, el públic experimentarà les vicissituds i tràngols que ha de viure el Maestro, i gaudirà d’alguns dels grans hits del repertori dels tenors. De manera còmica, l’obra mostra també alguns dels problemes que pateixen els cantants: inseguretats, seguretat excessiva i obsessions.

Ezequiel Casamada, Albert Mora i Miquel Cobos van passar la temporada 2013-2014 en un autobús recorrent de punta a punta tota França, representant el celebrat espectacle Operetta, de Jordi Purtí i Cor de Teatre. Els tres cantants d’aquella soferta, però magnífica gira, van començar a deixar volar la seva imaginació i així, el 2017 es va fundar la companyia els Il·luminati.

Cada any, la FAC produeix un espectacle propi que es representa en els teatres de la XTAC, la xarxa de teatres més gran de Catalunya, amb un total de 38 espais escènics arreu del país. La XTAC té com a objectiu dinamitzar aquests espais teatrals oferint formació als programadors, avantatges i descomptes econòmics en la programació d’espectacles, i un ampli catàleg d’obres disponibles per girar, així com un intercanvi permanent entre els teatres que en formen part.

L’oferta de la XTAC inclou produccions pròpies -com Quasi Opera- juntament amb espectacles que compten amb el suport econòmic de la FAC i d’altres obres d’interès per als programadors dels ateneus. Amb aquesta vocació de servei, en els darrers 3 anys s’han representat 236 funcions de 75 espectacles diferents en un total de 38 teatres membres de la Xarxa. Aquest 2022, la programació de la XTAC incorpora una novetat important: el cicle Dona i Humor, en el que 3 espectacles faran una gira entre gener i maig de 2022 per 5 ateneus de la Xarxa. Les obres del cicle són: Elles, de la Mireia Casado i la Cia. Melancòmica, Ja us he reconegut, de The Feliuettes i La volta al món en 80 ties, de Georgina Llauradó i Joan Codina. Pel que fa als espectacles destacats d’aquest 2022 que compten amb el suport de la FAC, es presenten els següents, en una gira que suma més de 60 funcions en total:

• Arrel rebel, de l’Esbart Joaquim Ruyra

• Màgia i comèdia a l’ateneu, de Gerard Borrell

• Del Caos a l'èxit, de Jordi Coromina i cia. Rayo Malayo

• Feeling good, de Joan Vázquez & The Feeling Good Swing Trio

• Posit, de Meri Yanes produccions

• Si tu te’n vas, de la Companyia Pepa Plana

• Kumulunimbu, de la Companyia l’Ortiga.

La Federació d’Ateneus de Catalunya treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les gairebé 180 entitats socioculturals a les quals, a més d’un ampli catàleg d’activitats i espectacles, ofereix el seu suport i assessorament en àmbits tan diversos com el jurídic, el comptable, el formatiu, de gestió i de reconeixement, la imatge corporativa i les aplicacions informàtiques. Els teatres juguen un paper fonamental per a la tradicional activitat ateneística, des del teatre o la música, fins els esbarts o el cant coral. Segons Pep Morella, president de la FAC, "els ateneus son un punt de referència per als veïns i socis dels ateneus i, alhora, esdevenim un espai de creació i punt de trobada per als artistes professionals”.