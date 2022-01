Sidney Poitier, el primer actor negre a guanyar l'Oscar a Millor actor i símbol de la integració racial als Estats Units dels anys 60, ha mort aquest divendres als 94 anys. El comunicat de la seva defunció ha partit del ministeri d'Afers exteriors de Bahames, per a qui era ambaixador vitalici.

Va aconseguir l'Oscar per Els lliris dels prats, el 1963, encara que les seves pel·lícules més conegudes serien Endevina qui ve a sopar aquesta nit (Guess Who's Coming to Dinner, 1967), on encarnava al perfecte gendre que destapava els prejudicis racistes d'una parella de classe mitjana estatunidenca protagonitzada per Katharine Hepburn i Spencer Tracy.

Va destacar en la pel·lícula antibel·licista Estat d'alarma al costat de Richard Widmark, They call me Mr Tibbs i en la mítica Rebel·lió a les aules, on encarnava al mestre que es deixava la pell pels seus alumnes.

També ha dirigit pel·lícules com Uptown Saturday Night, i Let's Do It Again (amb el seu amic Bill Cosby), i 'Bojos rematats' (protagonitzada per Richard Pryor i Gene Wilder).

El 2002, 38 anys després de rebre l'Oscar al millor actor, Poitier va ser triat per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood per a rebre l'Oscar Honorífic.